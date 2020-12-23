أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده، قال إنها "أكثر قدرة على الانتقال" من السلالة المكتشفة مؤخراً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مساء الأربعاء.

ورُصدت السلالة الجديدة بعد إصابة شخصين مخالطَين لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب إفريقيا، و"كلاهما لحالات قادمة من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية" على حد وصف الوزير البريطاني.

وشدّد هانكوك على ضرورة أن يعزل المسافرون القادمون من جنوب إفريقيا أنفسهم على الفور.

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت "تحوُّلاً أكبر" وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وفرضت السلطات البريطانية قيوداً فورية على السفر من جنوب إفريقيا.

وخلال الأيام الماضية أعلنت بريطانيا ومن بعدها هولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.