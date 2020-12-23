سياسة
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بريطانيا ترصد سلالة متحوّرة أخرى من كورونا قادمة من جنوب إفريقيا
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اكتشاف سلالة جديدة أخرى متحوّرة من فيروس كورونا، غير التي اكتُشفت الأسبوع الماضي، ووصفها بـ"الأكثر عدوى وخطورة".
بريطانيا ترصد سلالة متحوّرة أخرى من كورونا قادمة من جنوب إفريقيا
وزير الصحة البريطاني يقول إنه يجب عزل جميع القادمين من جنوب إفريقيا بعد رصد سلالة متحوّرة أخرى من كورونا / AP
23 ديسمبر 2020

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده، قال إنها "أكثر قدرة على الانتقال" من السلالة المكتشفة مؤخراً.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مساء الأربعاء.

ورُصدت السلالة الجديدة بعد إصابة شخصين مخالطَين لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب إفريقيا، و"كلاهما لحالات قادمة من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية" على حد وصف الوزير البريطاني.

وشدّد هانكوك على ضرورة أن يعزل المسافرون القادمون من جنوب إفريقيا أنفسهم على الفور.

وتكافح بريطانيا بالفعل لكبح انتشار سلالة متحورة من الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، وقال هانكوك إن السلالة الجديدة الأخرى شهدت "تحوُّلاً أكبر" وإنها أكثر عدوى على ما يبدو.

وفرضت السلطات البريطانية قيوداً فورية على السفر من جنوب إفريقيا.

وخلال الأيام الماضية أعلنت بريطانيا ومن بعدها هولندا وجنوب إفريقيا والدنمارك ظهور سلالة جديدة من الفيروس على أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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