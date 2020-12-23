استقبلت مصر هجوماً حاداً من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، على عكس ما توقعت منه دائماً، بخاصة في وجود "ديكتاتوره المفضل" الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس هرم السلطة في مصر، حسب تعبير ترمب.

هجوم ترمب جاء مصحوباً باتهامات لمصر بأنها تأخذ الأموال من الولايات المتحدة، وتشتري بها أسلحة روسية، وذلك خلال رفض الرئيس المنتهية ولايته خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي، التي هاجمها بسبب الأموال الكثيرة المخصصة للمساعدات الخارجية، كالتي تذهب إلى مصر وبلدان أخرى.

ورفض ترمب مشروع القرار الذي أقره الكونغرس الاثنين22 ديسمبر/كانون الأول، ليصبح قانوناً، والذي يتضمن خطة للإنعاش على خلفية جائحة كورونا.

وأكد ترمب في مقطع فيديو نشره على حسابه الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول أن "الخطة تشمل مساعدات بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134مليون دولار لميانمار، و1.3مليار دولار لمصر حيث يستخدمها الجيش المصري بشكل شبه حصري لشراء معدات عسكرية من روسيا".

وأضاف الرئيس الأمريكي مستنكراً: "مشروع القرار يسمى قانون الإغاثة من كورونا، لكن ليس له علاقة بالفيروس"، مضيفاً أن "الكونغرس يرسل كثيراً من الأموال إلى الدول الأجنبية وجماعات الضغط والمصالح الخاصة، فيما يعطي الحد الأدنى من المساعدات للشعب الأمريكي، الذي يحتاج حقاً إلى الدعم، فهذا ليس ذنبهم بل كان خطأ الصين".

وكان من المتوقع أن يوقع ترمب الذي من المفترض أن يترك منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2021، على مشروع القرار الجديد الذي أقره الكونغرس، إلا أنه رفض المشروع بحجة أنه ينفق الأموال على دول أخرى، وأن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى الأمريكيين الذين يعانون، كما وصف المشروع بأنه "وصمة عار".

كذلك طالب ترمب بأن يتخلص الكونغرس من "العناصر المهدرة وغير الضرورية، وأن يضع مشروع قانون مناسباً".

وفي هذا السياق طلب الرئيس الأمريكي تعديل الميزانية الجديدة، التي بلغت 900 مليار دولار، لزيادة مبلغ التحفيز للأمريكيين من 600 دولار للفرد، إلى 2000 دولار للأفراد، أو 4000 دولار للأزواج.

قصة الأسلحة الروسية مع مصر

تسعى روسيا لتوسيع علاقاتها في مجال الدفاع العسكري في الشرق الأوسط، مستفيدةً من نفوذها الإقليمي المتصاعد لإبرام صفقات جديدة لبيع أسلحتها، واللافت أن السلاح الروسي يلاقي اهتماماً كبيراً رغم التهديدات الأمريكية لدول المنطقة بمعاقبة من يشتريه، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة.

وبالنسبة إلى روسيا فإن تجارة السلاح ليست مجرد وسيلة لجلب مليارات الدولارات لخزينة البلاد، بل أيضاً وسيلة لتعزيز نفوذ موسكو في منطقة الشرق الأوسط ووراثة الولايات المتحدة في بعض المناطق، حسبما ورد في تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية.

ومع جذب الأسلحة الروسية اهتماماً أكبر من أي وقت مضى، حاولت الولايات المتحدة تثبيط المشترين المحتملين بتهديدهم بفرض عقوبات.

إذ أبدت مصر كذلك في معرض دبي للطيران الذي أقيم العام الماضي اهتمامها بشراء طائرات Su-35 الروسية.

وهي الخطوة التي دفعت كلارك كوبر، وزير الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تحذير مصر من "احتمالية تعرُّضها لعقوبات، وخسارة عمليات استحواذ مستقبلية"، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.

وتحاول واشنطن ردع مصر بموجب قانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" الذي أُقِرّ في عام 2017، والذي وضع روسيا، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، في قائمة الدول التي يُحظَر شراء أسلحة منها.

وقد أعلن مسؤول أمريكي العام الماضي أن "مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب أن لا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي حول مواجهة أعداء أمريكا عبر فرض العقوبات عليها".

وقد جاء تعليق البيت الأبيض على الأنباء حول احتمال شراء مصر مقاتلات Su-35 الروسية، بالتزامن مع زيارة رسمية أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن العام الماضي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية (لم تسمّه) قوله: "ليس لدينا كثير من المرونة في إطار القانون حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات (CAATSA)، وإن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية في ما يخصّ احتمال التخفيف (تخفيف عواقب استخدام القانون)".

وينصّ القانون على أن يفرض الرئيس الأمريكي خمس عقوبات أو أكثر من الجزاءات المبينة بالمادة 231 من القانون في ما يتعلق بشخص أو جهة يحددها الرئيس تكون شاركت في صفقة هامة مع قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة لحكومة الاتحاد الروسي أو من يعمل لصالحها.

وفوّض ترمب إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، سلطة تنفيذ المادة 231 في 29 سبتمبر/أيلول 2017.

وكانت صحيفة "كومرسانت" الروسية نشرت في وقت سابق أنباءً مفادها أن "روسيا ومصر وقّعتا عقداً لتوريد مقاتلات Su-35 إلى القاهرة".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "سريان مفعول الاتفاق بهذا الخصوص الذي يقضي بتوريد أكثر من 20 طائرة ووسائل الإصابة الجوية بمبلغ نحو مليارَي دولار، بدأ نهاية عام 2018".

وأضافت أن "توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتمّ في الفترة ما بين عامي 2020 و2021".

ولكن من جهتها نقلت وكالة "نوفوستي" عن الدائرة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية، أن روسيا ومصر لم توقّعا في النصف الثاني من عام 2018 أي عقد حول توريد معدات جوية.

ليس التوبيخ الأول للقاهرة

وكان عدد من الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية، من أولها "وول ستريت جورنال"، قد نقلت حينها في هذا الإطار أن الحكومة الأمريكية أرسلت خطاباً إلى نظيرتها المصرية حذّرَت فيه من عقوبات محتمَلة قد تتعرض لها القاهرة إذا ما مضت قدماً في خطط شراء طائرات روسية، وفقاً لمسؤول مطلع على القرار.

ووفقاً لهذا المسؤول، فإن الخطاب ذكر أن "أي صفقة أسلحة جديدة كبيرة مع روسيا ستكون أمراً معقداً في تعاملات الدفاع والمساعدة الأمنية الأمريكية لمصر"، حسب وكالة بلومبرغ.

وقد أرسل هذا الخطاب كل من مايك بومبيو وزير الخارجية ومارك إسبر وزير الدفاع، وهو يعد توبيخاً غير عادي لحليف مقرَّب في الشرق الأوسط، فإدارة ترمب عملت على إقامة علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب الوكالة الأمريكية.

واشنطن قلقة من زيادة مشتريات الأسلحة الروسية في مصر

وكانت مجلة "فورين بوليسي" قالت إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من معلومات بشأن كيفية استخدام مصر للأسلحة الأمريكية في سيناء، وأن مصر زادت شراء الأسلحة من روسيا وفرنسا مؤخراً.

جاء ذلك في تقرير للخارجية الأمريكية، حصلت عليه مجلة فورين بوليسي، يوضح أن مصر سمحت للقوات الأمريكية المتمركزة في سيناء بدخول "غير متكرر" لمراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وأن القاهرة بدأت مؤخراً شراء أسلحة روسية وفرنسية بأعداد أكبر، مما يقوّض عملية المراقبة الأمريكية.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الرؤية بشأن كيفية استخدام مصر للأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء، وأن الأمر أشبه بـ"النقطة العمياء" التي يخشى الكونغرس الأمريكي من أن تحدّ قدرة واشنطن على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الحالي خلال محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأتى هذا التقرير للخارجية الأمريكية في وقت كان البنتاغون يدرس فيه سحب القوات الأمريكية من شبه جزيرة سيناء بالكامل.

السلاح الروسي مقابل تاريخ من المساعدات العسكرية الأمريكية

وبالعودة إلى قضية المساعدات التي اعترض عليها ترمب، فإنها تأتي منذ عام 1979، إذ أمدّت الولايات المتحدة مصر بتمويل بلغت قيمته نحو 80 مليار دولار.

وقد أشار تقرير صدر مؤخراً عن خدمة "أبحاث الكونغرس" إلى أن إجمالي قيمة المساعدات التي حصلت عليها مصر من الولايات المتحدة تَخطَّى 80 مليار دولار. وتضمنت الميزانية الفيدرالية لعام 2020 مساعدات للقاهرة قيمتها 1.4مليار.

وقد ذهب أكثر من نصفه إلى شراء معدات عسكرية أمريكية، وتمثل المساعدة الأمنية الأمريكية، التي بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار دولار سنوياً، 80% من ميزانية المشتريات السنوية للجيش المصري.

وبالإضافة إلى توحيد ترسانة القاهرة من الأسلحة وتعزيز إمكانية التعاون البيني مع الولايات المتحدة، فإن مبيعات الأسلحة تمنح واشنطن درجة من النفوذ السياسي داخل مؤسسة الجيش في مصر، ولا تريد واشنطن خسارة هذه الميزة أبداً.

وتمكنت مصر مؤخراً من عقد صفقات كبرى مع روسيا مثل حصولها على مقاتلات "ميغ-29" النسخة الحديثة، ومروحيات "كا-52" المشهورة بالتمساح، ومروحيات "مي-24" الهجومية، بالإضافة إلى طائرات "إيل-76" العملاقة، ومنظومات الدفاع الجوي "إس-300"، و"بوك إم2" و"تور إم2"، بالإضافة إلى الحديث عن حصولها على منظومات "باستيون" الساحلية، ومقاتلات "سوخوي-35".

وحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإنه "للوهلة الأولى، يبدو أن شراء القاهرة للأسلحة الروسية غير ضروري وربما محفوف بالمخاطر في ضوء التزامات واشنطن المالية المستمرة تجاه مصر، والتي ظلت قائمة منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978.

بيد أن المعهد يرى أن القيود التي فرضتها واشنطن عقب الانقلاب على عديد من النظم العسكرية الرئيسية في مصر دعت إلى الحاجة إلى وجود مورد إضافي.

ومن بين النظم الأخرى، علّقت إدارة أوباما إلى أجل غير مسمى تسليم أربع طائرات إف-16، وخمسة نظم صواريخ "هاربون" سفن-سفن، وعشرات من أطقم دبابات "أبرامز إم وان إيه وان" (M1A1) كان من المقرر تجميعها في مصر، والأهمّ من ذلك أنها علقت تسليم عشر مروحيات "أباتشي" هجومية، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة مرسي الديمقراطية المنتخبة.