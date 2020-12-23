سياسة
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نائب الرئيس التركي: نقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية
أشار نائب الرئيس التركي إلى أن المساعدات التي تقدّمها بلاده لجمهورية شمال قبرص التركية تركّز مباشرةً على حياة المواطنين هناك، موضحاً أن أنقرة تقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.
نائب الرئيس التركي: نقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية
فؤاد أوقطاي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية / AA
23 ديسمبر 2020

أكّد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن بلاده تقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسان سانر، في العاصمة أنقرة الأربعاء.

وقال أوقطاي: "خلال فترة تفشي كورونا قلنا إننا لن نترك القبارصة الأتراك وحدهم إطلاقاً".

وأشار إلى أن حكومة بلاده تنظر بمزيد من التفاؤل إلى عام 2021، مضيفاً: "سنحوّل 800 مليون ليرة (نحو 105 ملايين دولار) لقبرص التركية".

وأضاف: "لأن المساعدات التي نقدمها تركّز مباشرةً على حياة إخواننا القبارصة الأتراك، فإننا نريد أن تنعكس على تحسين مستويات المعيشة والإنتاج الصناعي والكهرباء ومياه الشرب والري، هذه هي رغبتنا الأساسية".

من جانبه أشاد سانر بالدعم الذي تقدمه تركيا لبلاده.

وقال: "نعلم جيداً أنه دون دعم تركيا لا يمكننا إحراز تقدُّم جادّ في المحافل الدولية، أو في البنية التحتية والأعمال المماثلة التي سننفّذها في جمهورية شمال قبرص التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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