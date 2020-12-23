سياسة
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أرمينيا.. استمرار المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء
لا تزال الاحتجاجات الشعبية في أرمينيا مستمرة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع أذربيجان، ويطالب المحتجون رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية قبوله الهزيمة أمام أذربيجان.
أرمينيا.. استمرار المظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء
المحتجون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني على خلفية قبوله الهزيمة أمام أذربيجان / AFP
23 ديسمبر 2020

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في العاصمة الأرمينية يريفان، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان من منصبه على خلفية قبوله الهزيمة أمام أذربيجان.

وتجمع المتظاهرون، الأربعاء، في ميدان الجمهورية بالعاصمة، للمشاركة في احتجاج من تنظيم المعارضة.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة باشينيان، كما قضى بعضهم الليلة الماضية في خيام بالميدان.

وكان ممثلو أحزاب المعارضة، قد أكدوا على ضرورة استقالة باشينيان بحلول 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وإلا ستنطلق عمليات "العصيان المدني" في أرجاء البلاد.

وبدأ الشعب الأرميني احتجاجاته في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، عقب قبول باشينيان بهزيمة بلاده أمام أذربيجان.

من جانب آخر، أفادت لجنة التحقيق الأرمينية (حكومية)، في بيان، بتوقيف زعيم حزب "الأمن القومي" المعارض جارنيك إيساغوليان، بتهمة تهديد باشينيان في فيديو بُث على موقع يوتيوب.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20% من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات محتلة قبل نهاية العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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