أكد القيادي في حماس محمود مرداوي أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى، معتبراً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة". وأكد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشدداً على ضرورة تنفيذ جميع مراحله كما وُقِّع عليها.

في سياق متصل، قالت القناة الثانية عشرة العبرية إن رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زمير سيتسلم منصبه الأربعاء، وسيقيل مسؤولين كباراً كانوا في مناصبهم خلال أحداث السابع من أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين لأنه يعتقد أن الثقة بين الجيش والشعب لن تعود بسبب تلك الأحداث التي وُصفت بـ "أكبر فشل أمني وعسكري لإسرائيل".

في شأن آخر، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن السياسة الأخيرة التي طُرحت في الولايات المتحدة أثارت بعض علامات الاستفهام لدى القادة الأوروبيين، لا سيما في ملف أوكرانيا، مؤكداً أهمية إسهام تركيا في اتفاقية السلام المحتملة في أوكرانيا، وكذلك في إعادة بناء الهيكل الأمني الأوروبي. وشدد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه رؤية كبيرة لتحقيق ذلك.

في تطورات لاحقة، أعلنت مصر رفضها القاطع لأي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية أو أي خطوات تهدد وحدة وسيادة أراضي السودان، داعية جميع القوى السودانية إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بشكل إيجابي في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات".

ختاماً، تمكنت المركبة الفضائية بلو غوست، التابعة لشركة فايرفلاي إيروسبيس الأمريكية من الهبوط على سطح القمر في أول مهمة تقوم بها الشركة إلى القمر، تتضمن جمع عينات التربة وقياس درجة حرارة السطح، بالإضافة إلى إجراء تجارب علمية تشمل أبحاثاً حول الملابس التي قد تُرتدى على سطح القمر في المستقبل.