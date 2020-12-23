تعود إلى الواجهة قضية تورُّط الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح وعائلته في شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع.

فقد أعلن القضاء المالي في فرنسا الثلاثاء، فتح تحقيق أولي حول مزاعم "اختلاس أموال" تحيط بعائلة علي عبد الله صالح، عن طريق جنْي "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، لتؤكد بذلك التحقيقَ الذي نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في وقت سابق.

وأكدت النيابة المالية الفرنسية أن التحقيقات لا تزال جارية، وبدأت منذ نهاية عام 2019 حينما تلقّت فرنسا طلب مساعدة جنائية من سويسرا، بعد رصد "تحركات مشبوهة للأموال" بين باريس وجنيف.

تورُّط نجل صالح وأيادٍ خفية للإمارات

كانت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية كشفت في تحقيق سابق، أن عائلة صالح اشترت عدة منازل في أماكن قريبة من الشانزليزيه وقوس النصر غربيّ باريس، بمبالغ تقدر بملايين اليوروهات، منذ عام 2005.

وذكرت الصحيفة أن أحمد علي عبد الله صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق، عضو بارز في شركة "المدينة العقارية" التي أُنشِئَت خصوصاً لتنفيذ عمليات الشراء المشار إليها.

وقد رُصد تحويل 30 مليون يورو من صنعاء، إلى حساب فتحه نجل صالح في مصارف باريس، تحت اسم يعود إلى شخص آخر، حسب الصحيفة الفرنسية.

وتشير تقارير يمنية إلى أن فرنسا أعادت القضية إلى الواجهة في هذا التوقيت بالذات، بعد ضغوط تعرّضت لها، تهدف إلى تقليص نفوذ نجل صالح المتزايد في اليمن، مدعوماً من الإمارات التي يقيم فيها حالياً، وكان سفيراً سابقاً لليمن بها في الفترة من 2013 إلى 2015.

والضغوط التي مورست ضد فرنسا، تدور حول منشأة "بلحاف" للغاز المسال في محافظة شبوة اليمنية، إذ تستحوذ فرنسا على 39% من حصتها، وهي المنشأة التي تتعرض لتهديد أطراف أخرى معارضة لنفوذ نجل صالح والوجود الإماراتي في اليمن، إذ تتّخذ الإمارات من تلك المنشأة قاعدة لها على بحر العرب.

وأحمد علي صالح هو النجل الأكبر للرئيس اليمني الأسبق، وكان قائداً سابقاً في الحرس الجمهوري، قوات النخبة التي أنشأها والده في الجيش، وقد تَعرَّض لتجميد أصول أمواله مثل والده بقرار من مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية عام 2015.

تاريخ من نهب أموال الشعب

لاحقت تهم الفساد المالي صالح وعائلته منذ الإطاحة به إثر احتجاجات شعبية حاشدة أجبرته على التنازل عن السلطة في فبراير/شباط 2012، قبل أن يقتله الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول 2017.

آخر تلك الاتهامات كشفته وسائل إعلام سويسرية منذ أشهر قليلة، إذ ذكرت صحيفة Swissinfodir السويسرية، أن مصرف UBS السويسري، المتورّط في عمليات تبييض أموال واسعة للرؤساء العرب، سمح لعملاء يمنيين غامضين، بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة، في الوقت الذي كانت تشتعل فيه الثورة في اليمن عام 2011.

وبسبب ضخامة المبلغ، فتحت السلطة الفيدرالية المسؤولة عن مراقبة الأسواق المالية، تحقيقاً ضد البنك عام 2017، بسبب عدم إبلاغه المكتب المسؤول عن قضايا غسل الأموال، بعملية التحويل المالي الهائلة.

ولفتت الصحيفة إلى تنويه فريق خبراء الأمم المتحدة عام 2015، بأن الرئيس اليمني الأسبق جمع خلال سنوات حكمه "ما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار، نُقل معظمها إلى الخارج تحت أسماء وهمية أو باستخدام أسماء مستعارة".

وكان مجلس الأمن الدولي وضع صالح ونجله ضمن القائمة السوداء لعرقلة السلام في اليمن عام 2015، كما فرض عليهما عقوبات تقضي بتجميد أصول أموال العائلة.

كما أفاد تقرير للأمم المتحدة حينها، بأن أصول أموال صالح وعائلته مخبأة في 20 دولة على الأقلّ، ويحاول فريق تابع للمنظمة الدولية الوصول إلى شبكة رجال الأعمال الذين ساعدوا على إخفاء هذه الأموال منذ عدة سنوات.

وتعتقد الأمم المتحدة أن "مصدر الأموال التي ضخّمَت ثروة علي عبد الله صالح، يعود جزئيّاً إلى ممارساته الفاسدة رئيساً لليمن، لا سيما في ما يتعلق بعقود الغاز والنفط، إذ قيل إنه كان يطلب رشوة هائلة مقابل منح الشركات حقوقاً حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن"، وفقاً لتقرير المنظمة الدولية.

فهل آن أوان إعادة أموال اليمن المنهوبة إلى شعبها، أم إن تحالفات فرنسا والإمارات لحماية مصالحهما في اليمن ستَحُول دون ذلك؟