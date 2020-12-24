سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 24 ديسمبر/كانون الأول 2020
فؤاد أوقطاي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية / AA
24 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

بريطانيا ترصد سلالة متحوّرة أخرى من كورونا قادمة من جنوب إفريقيا، ونائب الرئيس التركي يقول إن بلاده تقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية.

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بريطانيا ترصد سلالة متحوّرة أخرى من كورونا قادمة من جنوب إفريقيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الأربعاء اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في بلاده قال إنها "أكثر قدرة على الانتقال" من السلالة المكتشفة مؤخراً. [TRT عربي]

ورُصدت السلالة الجديدة بعد إصابة شخصين مخالطَين لأشخاص قادمين من جمهورية جنوب إفريقيا، و"كلاهما لحالات قادمة من جنوب إفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية" على حد وصف الوزير البريطاني. [TRT عربي]

وشدّد هانكوك على ضرورة أن يعزل المسافرون القادمون من جنوب إفريقيا أنفسهم على الفور. [TRT عربي]

نائب الرئيس التركي: نقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية

أكّد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، أن بلاده تقف دائماً إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية. [TRT عربي]

وقال أوقطاي: "خلال فترة تفشِّي كورونا قلنا إننا لن نترك القبارصة الأتراك وحدهم إطلاقاً". [TRT عربي]

وأشار إلى أن حكومة بلاده تنظر بمزيد من التفاؤل إلى عام 2021، مضيفاً: "سنحوّل 800 مليون ليرة (نحو 105 ملايين دولار) إلى قبرص التركية". [TRT عربي]

وأضاف: "لأن المساعدات التي نقدمها تركّز مباشرةً على حياة إخواننا القبارصة الأتراك، فإننا نريد أن تنعكس على تحسين مستويات المعيشة والإنتاج الصناعي والكهرباء ومياه الشرب والري، هذه هي رغبتنا الأساسية".[TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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