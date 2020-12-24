في آخر إجراءاته قبل مغادرة البيت الأبيض أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عفواً عن 26 من مقربيه واستخدم "الفيتو" ضد مشروع قانون موازنة الدفاع الأمريكية.

وحسب بيان صادر عن البيت الأبيض الأربعاء عفا ترمب عن مدير حملته الانتخابية في 2016 بول مانافورت، ورجل الأعمال تشارلز كوشنر والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر، إضافة إلى آخرين.

وجدير بالذكر أن مانافورت واجه منذ عام 2017 تهماً مختلفة في قضيتين ضده، فُتحت إحداهما بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في "صلات ترمب" المزعومة بروسيا.

وصدر بحق مانافورت حكمان بالسجن 47 شهراً و43 شهراً في 2019، إذ أدين بعرقلة العدالة وترهيب شهود العيان والاحتيال والتهرب الضريبي.

وشمل عفو ترمب أيضاً مستشاره السابق روجر ستون، الذي أدين في فبراير/شباط 2020 بتقديم إفادات كاذبة، وذلك في إطار قضية متعلقة بتحقيقات مولر أيضاً، وصدر بحقه حكم بالسجن 40 شهراً.

أما تشارلز كوشنر رجل الأعمال في مجال العقارات، فقد أمضى سنتين في السجن في 2005-2006 بتهم التهرب الضريبي وتمويل غير شرعي لحملات سياسية وتخويف شهود العيان. وكان حكمه يفرض قيوداً على ممارسته بعض أنواع الأنشطة بعد انقضاء عقوبته.

والثلاثاء كان ترمبقد منح عفواً خاصاً لـ20 مداناً في التحقيقات المتعلقة بمزاعم تدخُّل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، من بينهم جورج بابادوبولوس المساعد السابق في حملته الانتخابية.

ومن بين من جرى منحهم العفو بابادوبولوس الذي أقرّ بالتهم النسوبة إليه في التحقيقات المذكورة، وكذاك المحامي الهولندي، أليكس فان دير زوان، الذي حكم عليه بالسجن 30 يوماً وغرامة قدرها 20 ألف دولار بتهمة الكذب على محققي المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر بشأن اتصالات مع مسؤول في حملة ترمب لعام 2016.

موازنة الدفاع

وفي سياق آخر استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الفيتو ضد مشروع قانون موازنة الدفاع، حسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إن مشروع القانون يتيح زيادة رواتب القوات الأمريكية بنسبة 3% ويسمح بإنفاق أكثر من 740 مليار دولار على البناء والبرامج العسكرية.

وقال ترمب مبيناً سبب اعتراضه على ميزانية الدفاع إن مشروع القانون "فشل في تضمين تدابير الأمن القومي ويشمل أحكاماً فشلت في احترام قدامى المحاربين وتاريخ جيشنا ويتعارض مع جهود إدارتي بوضع أمريكا أولاً في أمننا القومي وسياستنا الخارجية".

ولفت إلى أن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي "هدية للصين وروسيا".

وأقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون بهوامش كبيرة بما يكفي لتجاوز الفيتو من الرئيس.

وسبق أن تعهد ترمب باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون الموازنة الدفاعية ما لم يلغِ الكونغرس المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي يمنح الحماية لشركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى على منصاتها.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للتصويت في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن يتبعه مجلس الشيوخ في اليوم التالي إذا ما نجح مجلس النواب في تجاوز فيتو ترمب، حسب وسائل إعلام أمريكية.