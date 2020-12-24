قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا الأربعاء، على عدة خيارات لتقديمها للرئيس دونالد ترمب، بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق، حسب وكالة رويترز.

وعُقد الاجتماع بسبب هجوم وقع يوم 20 ديسمبر/كانون الأول، إذ قال الجيش العراقي والسفارة الأمريكية يوم الأحد إن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد في هجوم استهدف السفارة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المسؤولين الكبار وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراينبحثوا الوضع في اجتماع عقد في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول الذي لم يصف محتوى الخيارات أو ما إذا كانت تتضمن عملاً عسكرياً أن "مجموعة متنوعة من الخيارات" ستُطرح على الرئيس دونالد ترمب قريباً.

وتابع بأن كل خيار من الخيارات المطروحة "أُعد ليكون غير تصعيدي ولردع المزيد من الهجمات".

ترمب يحذر إيران

بدوره قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الأربعاء، إن سفارة بلاده بالعاصمة العراقية بغداد تعرضت الأحد الماضي لهجوم بعدة صواريخ بينها ثلاثة لم تنفجر، محذِّراً إيران من مقتل أي أمريكي هناك.

وكتب ترمب في حسابه عبر تويتر الأربعاء: "ضُربت سفارتنا في بغداد يوم الأحد بعدة صواريخ. ثلاثة صواريخ لم تنطلق".

وأضاف قائلاً: "خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق"، وحذَّر ترمب إيران من أنه إذا قُتل أمريكي فإنه سيحمّلها المسؤولية.

ونشر ترمب صوراً تظهر 3 صواريخ لم تنفجر، قال إنها ضمن الهجمة الصاروخية التي استهدفت السفارة في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

إغلاق السفارة في بغداد

وفي وقت سابق الأربعاءأفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد إثر الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء.

ونقل الموقع عن مصدرين قال إنهما على اطلاع بالأمر قولهما إن "الولايات المتحدة تدرس إغلاق سفارتها في بغداد على نحو سريع إثر سلسلة الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العراق من قبل المليشيات المدعومة من إيران".

وحسب المصدر فإن هذه الخطوة من بين عدة خيارات قيد الدراسة يمكن أن تكون مقدمة للانتقام من إيران التي وصفها الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو بأنها "دولة راعية للإرهاب".

وكان آخر هجوم وقع الأحد عندما أسقطت منظومة دفاعية متمركزة في السفارة ثلاثة صواريخ أُطلقت على المنطقة الخضراء، حسب الموقع نفسه.