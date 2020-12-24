قال السياسي الأمريكي من أصل تركي مراد غوزال إنه متفائل بمستقبل العلاقات التركية-الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتولى المنصب رسمياً في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف غوزال وهو أول سياسي من أصل تركي يرتقي إلى عضوية اللجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، أعلى هيئة إدارية في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن في مقابلة مع الأناضول أنه لا يتفق مع آراء ترجِّح أن تسوء العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في فترة رئاسة بايدن.

وأشار إلى أن "النظام الأمريكي غير قائم على الرئيس فقط وإنما مؤسسات كثيرة تشكّل النظام، ولهذا فإن من يعتقدون أن العلاقات مع أنقرة ستتدهور في عهد بايدن لا يدركون جيداً قوة تركيا في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "تركيا دولة لها تأثير مهم في الشرق الأوسط، لذلك فإن علاقاتها مع الولايات المتحدة مرتبطة بعملها مع المؤسسات الأمريكية التي تساهم في رسم السياسات الخارجية الأمريكية وليس الرئيس وحده".

وشدد غوزال على ضرورة فهم النظام الداخلي الأمريكي جيداً قبل التصدي لتحليل العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، "فهذا يتسبب في نقل صورة خاطئة ومعلومات مغلوطة إلى الشعب التركي".

ودعا غوزال لتضمين كل المؤسسات الأمريكية في أي مقاربة تركية بشأن الولايات المتحدة.

ورجّح أن تكون العلاقات مع وزارتَي الخارجية والدفاع والمؤسسات الفكرية الأمريكية أفضل لتركيا على المدى البعيد، مضيفاً أن "العلاقات بين أنقرة وواشنطن ستتحسن مع الوقت وإن لم تتطور سريعاً في البداية".

وأكد أن "تركيا أصبحت دولة قوية تتحرك باستقلالية في سياساتها الخارجية في إطار رغبات شعبها واحتياجاته".

ويرى غوزال أن "المجتمع التركي في الولايات المتحدة يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحسين العلاقات التركية-الأمريكية".

وأردف: "إذا كنت تعيش هنا (في الولايات المتحدة) وأنت فرد من أفراد المجتمع التركي هنا، فعليك أن تُسمع صوتك في المكان الذي تعيش فيه، وفترة رئاسة بايدن ستكون مناسبة أكثر لذلك".

واستطرد: "ترمب كان يدير البلاد وفقاً لرأيه الشخصي، ولم تكن المؤسسات تلعب دوراً حقيقياً، كذلك فإن صوت الأجانب لم يكن يُسمع، لكن الديمقراطيين منفتحون أكثر".

وأوضح أنه الرئيس المؤسس لمؤسسة تهدف إلى زيادة نشاط المهاجرين في الحياة السياسية وتأثيرهم، ويخطط لإشراك أتراك أكثر وتنظيم فاعليات مختلفة معهم، وعقد ندوات تعليمية توضح لأفراد المجتمع التركي كيف يصبحون أقوى وأكثر تأثيراً.

ولفت غوزال إلى أن منظمة "غولن" الإرهابية في الولايات المتحدة لم يكن لها حضور يذكر في انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بالانتخابات السابقة.

وتابع: "لم تعد لمنظمة غولن هنا أية قيمة، وهذه فرصة مهمة للمجتمع التركي.. اتضح أنهم (القائمون على المنظمة) يعملون من أجل مصالحهم الخاصة فقط ولا يفكرون في بلادهم، فعندما قُطعت موارد تمويلهم أصبحوا أعداء لتركيا ويشوهون صورتها في كل مكان".

ولم تستجب واشنطن حتى الآن لمطالب أنقرة بتسليم "غولن" زعيم المنظمة المتهمة بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.