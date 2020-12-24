أبلغت دولة قطر صباح الخميس، مجلس الأمن الدولي والأمين العامّ للأمم المتحدة، عن خروقات بحرينية لمجالها الجوي حدثت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2020.

جاء ذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية (قنا) على حسابها في موقع تويتر.

ووفق التصريح، أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العامّ للأمم المتحدة عن خروقات جوية من أربع طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية يوم الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويأتي الإبلاغ القطري في ظل تواصل الأزمة الخليجية بين الدوحة وعدد من جيرانها الخليجيين، وكان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن الأربعاء التوصُّل إلى اتفاق مبدئي لإنجاز المصالحة الخليجية.

وقال آل ثاني في مؤتمر صحفي، إنه جرى التوصُّل إلى "اتفاق مبدئي للعمل على المصالحة الخليجية، وحدث اختراق للأزمة قبل أسبوعين".

لكنه أكد أن "المناقشات بشأن المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، لكنها كانت تمثّل بقية الأطراف"، مشيراً إلى عدم وجود معوقات أمام حل الأزمة الخليجية على المستوى السياسي، مضيفاً: "ولا نلتفت إلى الأمور الصغيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بدعم الإرهاب وتعتبره "محاولة للنَّيل من سيادتها وقرارها المستقلّ".

وترجّح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة الخليجية المقرر عقدها في يناير/كانون الثاني المقبل توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.