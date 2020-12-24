كانت العاصمة العراقية بغداد عبارة عن منطقة حمراء شديدة الخطورة عندما قرر عملاء شركة بلاك ووتر وقف عربات مصفحة في منتصف ميدان ساحة النسور، لإجلاء مسؤولين أمريكيين موجودين بقرب انفجار وقع هناك، إلى أحد قصور الرئيس الأسبق صدام حسين الذي أصبح مقراً لهم.

بدأت الأحداث التي صارت تُعرف بأحداث ساحة النسور في 16 سبتمبر/أيلول 2007 بانفجار قنبلة في مكان قريب من الميدان على بعد مئات الأمتار من اجتماع لمسؤولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانتهت برصاصات عشوائية أطلقها عناصر بلاك ووتر تحت ذريعة رفضتها التحقيقات العراقية والأمريكية، وهي أنهم تعرضوا لإطلاق نار.

وبعد سبع سنوات من المحاكمة التي وُصفت بالتاريخية أدانت المحكمة الأمريكية أربعة عناصر من بلاك ووتر، وهم نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبارتي وداستن هارد الذين تسببوا في مقتل 14 مدنياً على الأقل، وحكمت بالمؤبد على أحدهم و30 عاماً لثلاثة آخرين، لكن تطلَّب ذلك الحكم ستة سنوات فقط ليُنقَض من الرئيس ترمب، الذي اختار أن ينهي فترته الرئاسية بصلاحية العفو عنهم جميعاً.

قتلونا مرة أخرى

كان حيدر أحمد ربيعة عالقاً في حركة المرور وسط بغداد منذ 13 عاماً عندما فتح عناصر بلاك ووتر النار بالرشاشات وقاذفات القنابل على المدنيين العُزَّل في ساحة النسور، إذ وصل مداها إلى ساقيه اللتين لا تزالان تحملان آثار تلك الرصاصات.

في عام 2014 سافر ربيعة وأفراد أسرته إلى الولايات المتحدة للإدلاء بشهادتهم في محاكمة العناصر الأربعة، كما سافر وقتها أكثر من 30 شاهداً عراقياً إلى الولايات المتحدة فيما وصفه مسؤولون قضائيون بأنه أكبر عدد من المواطنين الأجانب للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة جنائية أمريكية.

في مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز قال ربيعة إنه كان يتساءل أثناء المحاكمة: "هل سيواجه هؤلاء القتلة العدالة أم سيتحررون ككثيرين؟"، لكن تبين اليوم أنها مجرد مسرحية، جاء ذلك تعليقاً على عفو ​​الرئيس ترمب هذا الأسبوع عن هؤلاء الأربعة التابعين لشركة بلاك ووتر.

خلال المحاكمة، وصف الناجون الفوضى والرعب من رؤية أفراد عائلاتهم يُقتلون أمامهم. أحد الآباء (محمد حافظ عبد الرزاق الكناني) بكى بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهو يشهد على وفاة ابنه علي البالغ من العمر 9 سنوات.

قُتل طالب الطب أحمد هيثم أحمد بإصابة في رأسه، فيما ظلت والدته محاسن كاظم تبكي وهي تطلب المساعدة حتى وصلت إليها عبوة حارقة من أحد العناصر، حسب رواية الأب الذي أحصى ما لا يقل عن 40 رصاصة اخترقت سيارته.

بالنسبة إلى الناجين من الهجوم، كان عفو الرئيس ترمب عن قتلة بلاك ووتر بمثابة تذكير مرير بما اعتبره دائماً عدم اكتراث واشنطن بحياتهم، بل تذكير بمأساتهم أو كما وصفوها "قتل آخر للضحايا".

لا اكتراث بالضحايا

بالنسبة إلى بغداد فإن قرار ترمب لم يأخذ بالاعتبار "خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن لقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون بل ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر ذويهم وحقوقهم، حسب بيان الخارجية العراقية".

منذ مطلع العام الحالي، عندما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اغتيال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في بغداد، اتخذت العلاقات الأمريكية-العراقية منحىً تصعيدياً جسدته الهجومات المتتالية من الفصائل الموالية لإيران على السفارة الأمريكية التي استوجب حمايتها بمنظومات دفاعية متطورة.

المؤرخ والرئيس السابق للأرشيف الوطني العراقي سعد إسكندر يرى في كتاب لم يُنشر بعد تحت عنوان "الصدمة" أن "عمليات القتل في ميدان النسور هي فصل مقلق آخر في علاقة العراق بالولايات المتحدة، وسبب وجيه لاستمرار عدم الثقة في الأمريكيين"، مؤكداً أن عفو ترمب عن القتلة هو فتح للجراح القديمة.

من جانبها قالت إيمي جيفريس كبيرة المدعين العامين للأمن القومي في وزارة العدل التي أشرفت على القضية إن العفو سيكون له تأثير دائم على صورة الولايات المتحدة في الخارج، إذ اعتبرت أن قرار العفو "يبعث رسالة مروعة إلى وزارة العدل وشركائنا العراقيين الذين قدموا مساعدات كبيرة في تلك الفترة، وبالطبع إلى الضحايا.

وقال السناتور الديمقراطي كريس مورفي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تغريدة على تويتر إن "العفو عن هؤلاء القتلة وصمة عار.

واعتبرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا أن "العفو عن المجرمين البشعين سوف يترك بصمة قاتمة على تاريخ العفو الرئاسي".

ترمب.. ظِل بلاك ووتر

لم يكن قرار ترمب بالعفو عن عناصر بلاك ووتر في قضية ساحة النسور مجرد عفو عادي، بل أتى ليجسد المكانة التي تحظى بها هذه الشركة لدى إدارته وبخاصة مالكها إريك برنس.

عُرف برنس بدوره الكبير منذ أواخر التسعينيات في مجتمع المخابرات الأمريكية، إذ كانت شركته أحد أذرعها المهمة في مناطق النزاع، إلا أن قضية ساحة االنسور التي ورطت عناصره في قتل مدنيين خلفت له خسائر كبيرة بخاصة مع وكالة المخابرات المركزية وإدارة أوباما.

لقد عادت بلاك ووتر، وآمل أن يثير ذلك ذعر اليسار الغاضب - إيريك برنس- صاحب شركة بلاك ووتر

كانت انتخابات عام 2016 بمثابة الأمل الأخير لبرنس، بخاصة ضد ما يسميه أعداءه اليساريين، هذا ما دعاه لأن يكون فعالاً فيها، إذ ظهر أول مرة عندما بعث رسائل روجر ستون، أحد أقدم حلفاء ترمب لمعرفة ما يجري وقتها مع موقع ويكيليكس وصاحبه جوليان أسانج، في علاقة بخططه لنشر مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي من شأنها الإضرار بحملة هيلاري كلينتون الرئاسية.

جاءت علاقة برنس مع ستون الذي أدين لاحقاً بالكذب على الكونغرس بشأن تعاملاته مع موقع ويكيليكس، كجهود مدبرة لتسلُّق السلم إلى عالم ترمب، بعد أن واجه إهمالاً كبيراً داخل مؤسسات النفوذ الكبرى في الولايات المتحدة إثر كارثة ميدان النسور.

مثَّل ستيف بانون الذي كان يشغل خطة مستشار ترمب نقطة اتصال رئيسية بين الطرفين، نقل من خلالها فكرة تطوير قدرات أمريكا فيما أطلق عليه "الفنون المظلمة" لحملة ترمب، التي تشمل "الحرب السياسية والبدائل والعمل السري والتخريب وحرب المعلومات والدعاية وما إلى ذلك".

بعد انتخاب ترمب عام 2016 شرع برنس في محاولة إعادة بناء إمبراطوريته الأمنية المتقلصة إذ جاء في مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي حول محادثة برنس مع المحقق مولر أن رغبته الرئيسية كانت الحصول على رئيس يكون منفتحاً أمام المتعاقدين من القطاع الخاص لإجراء عمليات أمنية خاصة في عدد من الدول.

تأتي نهاية حقبة ترمب بتصفية أهم القضايا العالقة في تاريخ برنس وشركته بلاك ووتر التي تسببت في إضعافها وتهميشها من المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، وهي قضية ساحة النسور، إذ يأخذ قرار العفو عن الأربعة عناصر التي أثبتت عليهم التهمة أبعاداً أخرى بين ترمب وبرنس.