بدأت الولايات المتحدة الخميس، إلغاء وسم المنتجات المصنَّعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني أن "مكتب الجمارك الأمريكي، أصدر لائحة تتضمن إلغاء التمييز بين المنتجات المُصنَّعة داخل منطقة الخط الأخضر (غير المحتلة حسب القانون الدولي)، والأخرى المصنعة في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (محتلة حسب القانون الدولي).

وحسب الصحيفة فسيعرَّف جميع المنتجات بما فيها تلك الصادرة من المستوطنات باسم "صنع في إسرائيل".

وجرتت صياغة اللائحة وفقاً لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأشارت "هآرتس" إلى أن القرار أصبح نافذاً بشكل فعلي.

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تَضاعف خلال فترة السنوات الأربع الماضية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.