سياسة
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ليبيا.. تحركات جديدة لحفتر وداعميه تُنذر بتصعيد عسكري جديد
شهدت الفترة الأخيرة تحركات جديدة وتحشيدات لمليشيات خليفة حفتر في ليبيا بالتزامن مع تحركات لداعميه الدوليين، وذلك بعد تراجع نسبي خلال الفترة التي بدا فيها الفرقاء الليبيون قريبين من التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فهل تدق طبول الحرب مجدداً في ليبيا؟
ليبيا.. تحركات جديدة لحفتر وداعميه تُنذر بتصعيد عسكري جديد
حفتر يحشد مليشياته مجدداً بعد تراجع نسبي خلال الأسابيع الماضية / Reuters
24 ديسمبر 2020

في الوقت الذي بدا فيه أن الفرقاء الليبيين يحرزون تقدماً في المشاورات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة، وبدأ خيار الحسم العسكري يتراجع، ويتراجع معه المتحمسون له وعلى رأسهم أمير الحرب خليفة حفتر وداعموه الدوليون، عادت طبول الحرب تدق مجدداً وتنذر بعودة الأمور إلى المربع الأول، بعد أيام زيارة أجراها رئيس المخابرات المصرية إلى بنغازي.

رفع درجة التأهب

وجّه الجيش الليبي الأربعاء، نداءً إلى قواته لرفع درجة التأهب والاستعداد لصد أي هجوم محتمل في خطوط التماس (سرت-الجفرة) من جانب مليشيات حفتر المستمرة في إجراء تحشيدات وتحصينات.

وقال الجيش، في بيان: "ندعو جميع القوات المساندة لرفع درجة التأهب والاستعداد لصد أي تحرك مرتقب لقوات المرتزقة"، في محور سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس) والجفرة (650 كلم جنوب شرق طرابلس)، وفق المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، على حسابه على تويتر.

وأضاف: "سنضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه بيع دماء شبابنا وتضحياتهم من ساسة منبطحين وعملاء مندسين".

وجدد الجيش الليبي تأكيد دعمه لمبدأ الحوار والتوافق بين الليبيين مهما حدث، شرط إخلاء تمركزات المرتزقة وإزالة الألغام، كما طالب "جميع المدنيين والأطراف غير المنضوية تحت الغرفة بعدم الاقتراب من مناطق العمليات إلا بإذن مسبق من غرفة العمليات الميدانية، في سرت والجفرة".

تحشيد مكثّف

وأوضح الجيش الليبي أن هذا التطور يأتي "في ظل التحشيدات المتزايدة والتحصينات التي تقوم بها قوات المتمرد (حفتر) حول مدينة سرت ومنطقة الجفرة".

وأردف: "قوات المتمرد تستمر في زراعة الألغام وحفر الخنادق وجلب المرتزقة، بالإضافة إلى تحشيد الآليات الثقيلة والمدفعية، والتي إن دلت على شيء إنما تدل على نية المتمرد إعادة الكرة كما فعل في 4 أبريل/نيسان 2019".

وكان الجيش قد أعلن في بيان الجمعة، رصد 12 رحلة جوية تنقل مرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأرفق الجيش "سجل رحلات طيران أجنحة الشام السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا إلى حفتر في الفترة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن".

وذكر بيان الجيش أن "طائرات طيران الشام تقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم (العسكرية) الروسية في اللاذقية، وتهبط في مطار بنينا في بنغازي، أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج (شرق)".

وأضاف: "غالباً ما يُخفى مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها أجواء ليبيا"، مشيراً إلى أنه "سبق رصد رحلات طيران مماثلة عبر برامج التتبع"، لكنه لم يحدد زمناً.

ولفت أيضاً إلى أنه "جرى رصد رحلات أخرى لطائرات تابعة للقوات الجوية الروسية، أولها كانت يوم 10 ديسمبر/أيلول، وأخرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أقلعت من قاعدة حميميم، واختفت من الرادار فوق أجواء مصر، وهي في طريقها إلى شرق ليبيا".

تحركات مصرية

وتتزامن التطورات الأخيرة والتصعيد من مليشيات حفتر، مع زيارة أجراها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل السبت، إلى مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وعقد خلالها مباحثات مع حفتر، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ. ش. أ).

وأوضحت الوكالة أن كامل زار بنغازي "موفداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وأنه ناقش مع حفتر "عدداً من الموضوعات محل الاهتمام".

وأضافت أن اللقاء "شهد تأكيد الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، التي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بجميع ربوع ليبيا"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

ووفق صحيفة اليوم السابع (مصرية خاصة)، التقى رئيس المخابرات خلال زيارته أيضاً عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق وعدداً من أعضائه.

ومصر من أبرز الدول الداعمة لحفتر سياسياً وعسكرياً، وهو الدعم الذي تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها شرعياً، وتعتبره أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.

يشار إلى أن البرلمان الليبي منقسم إلى نواب يجتمعون في طرابلس، يؤيدون الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، ونواب آخرين يجتمعون في مدينة طبرق يدعمون مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رصد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً تحركات عدة لمليشيات حفتر قرب خطوط التماس، بخاصة في مدينتي سرت والجفرة والجنوب الليبي.

ولكن تلك المليشيات أجرت مؤخراً، مناورات بالذخيرة الحية، جربت فيها أسلحة جديدة، وشارك فيها الطيران، ما يعطي انطباعاً بوجود استعدادات لمعارك أكبر وأوسع.

وتأتي تحشيدات حفتر رغم أن الفرقاء الليبيين حققوا تقدماً، خلال حوار سياسي وعسكري، في مسعى لإنهاء النزاع سلمياً، برعاية الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا منذ سنوات، انقساماً داخل الهياكل التشريعية والتنفيذية، ما أسفر عن نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بالإضافة إلى دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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