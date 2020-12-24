سياسة
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قاض يأمر باحتجاز السياسي وقطب الإعلام التونسي نبيل القروي
أمر قاض بسجن قطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي. ويترأس القروي حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة.
قاض يأمر باحتجاز السياسي وقطب الإعلام التونسي نبيل القروي
أمر قضائي بسجن قطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي. / AA
24 ديسمبر 2020

قال المتحدث باسم محكمة القطب القضائي في تونس إن قاضياً أمر اليوم الخميس بسجن قطب الإعلام نبيل القروي بشبهة الفساد المالي.

والقروي هو رئيس حزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب في البرلمان، وسبق له الترشح لانتخابات الرئاسة.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي اعتقل القروي ولكن أطلق سراحه بعد بضعة أشهر وسط الانتخابات، غير أن البحث في شبهات الفساد المالي ظل متواصلاً.

واعتقل القروي آنذاك بشبهة غسيل الأموال والفساد، وهي القضية نفسها التي أمر قاضي التحقيق بإيداعه السجن بسببها الآن.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مساعدي القروي أو حزبه.

وحزب قلب تونس الذي يرأسه القروي صاحب تلفزيون نسمة هو أحد مكونات ائتلاف برلماني يدعم حكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي.

والعام الماضي قال القروي إنه واثق من براءته وإن خصومه السياسيين وتحديداً حزب النهضة الإسلامي هم من كانوا وراء سجنه. ولكن القروي أصبح الآن حليفاً للنهضة في البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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