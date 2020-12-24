سياسة
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جاوش أوغلو: يمكن إقامة علاقة مع أرمينيا بشروط
أشار وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إلى إمكانية إقامة علاقة مع أرمينيا إذا التزمت بوقف إطلاق النار، لافتاً أن بلاده لديها القدرة على التواصل مع من تختلف معهم بوجهات النظر.
جاوش أوغلو: يمكن إقامة علاقة مع أرمينيا بشروط
جاوش أوغلو: نستطيع التحاور مع من لا نتفق معهم في عدد من القضايا، ومثال ذلك علاقاتنا مع روسيا / AA
24 ديسمبر 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إنه من الممكن تأسيس علاقات مع أرمينيا في حال التزمت الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار وامتنعت عن الاعتداء على الأراضي الأذربيجانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في الجلسة الختامية لندوة الأكاديمية الأمنية التي عقدها مجلس العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركية.

وأشار جاوش أوغلو، إلى أن تركيا واصلت نشاطها وحضورها العالمي خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن الدبلوماسية التركية كانت ولا زالت حاضرة بقوة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأشاد وزير الخارجية بإمكانات بلاده وبنيتها التحتية قائلاً: "رأينا في بداية تفشي الوباء كيف أن عدداً من الدول المتقدمة ظلت عاجزة عن مواجهة الفيروس، أما تركيا فقد لبّت الطلب الداخلي وساعدت العديد من الدول والمنظمات".

وأكد أن تركيا تعتبر خامس دولة في العالم تمتلك شبكة دبلوماسية واسعة.

وتابع: "عندما نُقدم على أي خطوة ميدانية، فإننا نولي أهمية للشرعية الدولية، ونتحرك وفق مصالحنا القومية، ونستطيع أن نتحاور مع من لا نتفق معهم في عدد من القضايا، ومثال ذلك علاقاتنا مع روسيا فإنها تتواصل بشكل جيد رغم اختلاف وجهات النظر حول الأوضاع في سوريا وليبيا".

وأكد أيضا أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، يشيد في كل مناسبة بدور تركيا داخل الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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