سياسة
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تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر
أعلن محافظ شمال سيناء، تعرُّض الخط الرئيسي الناقل للغاز بين مصر وإسرائيل للتفجير، للمرة الثانية خلال شهر، فيما ذكرت صحف عبرية تبنّي تنظيم "ولاية سيناء" للتفجير.
تفجير خط أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر
تعرّض خط الغاز بين مصر وإسرائيل لسلسلة هجمات عام 2011 تجاوز الـ20 تفجير (صورة أرشيفية) / AP
24 ديسمبر 2020

تعرّض الخط الرئيسي الناقل للغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل لتفجير، الخميس، دون خسائر بشرية.

وقال محافظ شمال سيناء محمد شوشة، في بيان، إن "خط الغاز الرئيس المغذّى لمدينة العريش في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش تعرض لعملية تفجير".

وأضاف أنه فور وقوع التفجير "جرى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)؛ حيث قامت بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق"، مؤكداً "عدم وجود خسائر بشرية".

ولفت شوشة إلى أن الأجهزة المعنية "تحقق فى تفجير خط الغاز، ومعرفة سببه، حيث تمشط الأجهزة الأمنية الموقع تمشيطاً واسعاً".

وأشار إلى أن "التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش، كما أنه لن يؤثر كذلك على المنطقة الصناعية بوسط سيناء".

وكان تفجير سابق في خط الغاز نفسه قد وقع في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفيما لم تتحدث مصادر مصرية رسمية عن أسباب التفجير في حينه، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم "داعش"، أعلن تبنيه الهجوم عبر حساب له على تطبيق "تليجرام".

وفي فبراير/شباط 2011، بدأت سلسلة هجمات على خط الغاز نفسه، إذ تعرض على مدار حوالي عام ونصف للتفجير أكثر من 27 مرة، ما أدّى إلى توقف مصر وقتها عن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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