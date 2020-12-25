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وزير الصحة التركي: لم نرصد سلالة جديدة لكورونا، وبعد عدة محاولات.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصّلان إلى اتفاق بريكست تجاري

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وزير الصحة التركي: لم نرصد سلالة جديدة لكوروناقال وزير الصحة التركي إن توقيع عقد شراء لقاح "بيونتيك" الذي يصل إلى 30 مليون جرعة سيكون الليلة أو غداً على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن بلاده لم ترصد أيّة سلالة جديدة لفيروس كورونا كالتي ظهرت في بريطانيا. [TRT عربي]

وأشار الوزير التركي إلى أنه سيكون من الأوائل الذين سيتلقون اللقاح مع العاملين في المجال الصحي. [TRT عربي]

بعد عدة محاولات.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصَّلان إلى اتفاق بريكست التجاري

بعد محاولات عديدة انتهت بالجمود، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الجيد والمنصف للطرفين". [TRT عربي]

وارتكزت المفاوضات الخاصة بالاتفاق التجاري على تقاسُم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة، والمدة التي ستحدَّد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد، وهو خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني الماضي وتخلّيها عما يسمى السوق الموحدة. [TRT عربي]