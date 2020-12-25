سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 ديسمبر/كانون الأول 2020
وزير الصحة التركي: توقيع عقد شراء لقاح "بيونتيك" الذي يصل إلى 30 مليون جرعة سيكون الليلة أو غداً / AA
25 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

وزير الصحة التركي: لم نرصد سلالة جديدة لكورونا، وبعد عدة محاولات.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصّلان إلى اتفاق بريكست تجاري

الجديد على TRT عربي:

حي المغاربة في القدس.. هل يمحو التطبيع آثار الجرائم الإسرائيلية؟

خريف قادم.. لماذا لا يمكن للسيسي تجاهُل ملف حقوق الإنسان بعد الآن؟

شاهد!

إسرائيل تنتهك حرمة قبور الصحابة وشهداء العرب والمسلمين في القدس

وزير الصحة التركي: لم نرصد سلالة جديدة لكوروناقال وزير الصحة التركي إن توقيع عقد شراء لقاح "بيونتيك" الذي يصل إلى 30 مليون جرعة سيكون الليلة أو غداً على أبعد تقدير، مشيراً إلى أن بلاده لم ترصد أيّة سلالة جديدة لفيروس كورونا كالتي ظهرت في بريطانيا. [TRT عربي]

وأشار الوزير التركي إلى أنه سيكون من الأوائل الذين سيتلقون اللقاح مع العاملين في المجال الصحي. [TRT عربي]

بعد عدة محاولات.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصَّلان إلى اتفاق بريكست التجاري

بعد محاولات عديدة انتهت بالجمود، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بـ"الجيد والمنصف للطرفين". [TRT عربي]

وارتكزت المفاوضات الخاصة بالاتفاق التجاري على تقاسُم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة، والمدة التي ستحدَّد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد، وهو خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني الماضي وتخلّيها عما يسمى السوق الموحدة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us