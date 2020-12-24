أعلن مكتب المدعي العام في مدينة شتوتغارت الألمانية، الخميس، مقتل إمام مسجد من أصول باكستانية، على يد شخصين ملثمين في ولاية بادن- فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا.

وبحسب بيان المدعي العام، فإن إمام مسجد ببلدية إبيرسباخ، تعرض لاعتداء ملثمين ضرباه على الرأس، عندما كان يمشي مساء الأربعاء بصحبة زوجته، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بإصابات طفيفة، في شتوتغارت عاصمة الولاية.

وأضاف البيان "أنه لم يُعثر على أي أثر للمهاجمين، ولا تزال جهود البحث مستمرة، مع وجود فرضية وقوف اليمين المتطرف أو الجماعات العنصرية وراء مثل هذه الهجمات".

وطلبت الشرطة الألمانية المساعدة من العامة لتوضيح ملابسات الهجوم الذي وقع حوالي الساعة 18:00مساءً.

وأعلنت أنها تبحث عن شخص يُعتقد أنه شاهد عيان على الحادث، يتراوح عمره بين 40 و 50 عاماً، وطوله 1.75 متراً ويرتدي سترة خضراء.