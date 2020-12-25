سياسة
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النظام السوري: ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في حماة
شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية على منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا، حسب ما نقلته وكالة أنباء "سانا" التابعة لنظام بشار الأسد عن مصدر عسكري لم تُسمِّه.
النظام السوري: ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة في حماة
نادراً ما تعلِّق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى - صورة أرشيفية / AFP
25 ديسمبر 2020

أعلن الإعلام التابع لنظام بشار الأسد فجر الجمعة، أن طيراناً إسرائيلياً شن غارة جوية على منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل نفذت هجوماً صاروخياً على منطقة مصياف في حماة عند الساعة 00.40 بالتوقيت المحلي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية.

وأوضح المصدر أن "أنظمة دفاعنا الجوي تدخلت على الفور وتصدت لصواريخ العدو وأسقطت معظمها".

هذا ولم ترد أية معلومات عما إذا وُجدت خسائر في الأرواح أو الممتلكات جرّاء الهجوم، كما لم يذكر المصدر أية تفاصيل بشأن الهدف الذي قصفته الضربة.

وفي حماة الواقعة وسط البلاد توجد نقاط عسكرية تابعة لمجموعات إرهابية أجنبية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني فضلاً عن نقاط تابعة لقوات النظام السوري.

وحتى الساعة 01.00 (ت.غ.) لم يصدر أي بيان من إسرائيل حول القصف الذي ذكرته الوكالة السورية، وهي نادراً ما تعلق على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت في حديث مع صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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