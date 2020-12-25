سياسة
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رداً على تصريحات حفتر.. الحكومة الليبية تعلن استعدادها لصد أي عدوان
قال وزير الدفاع الليبي إن قوات بلاده مستعدة لصد أي عدوان ولن تسمح بتكرار أحداث الرابع من أبريل/نيسان 2019، في إشارة إلى هجوم الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في ذلك التاريخ، رداً على خطاب حفتر الذي دعا فيه للحرب مع من وصفهم بـ"المعتدين".
رداً على تصريحات حفتر.. الحكومة الليبية تعلن استعدادها لصد أي عدوان
صلاح الدين النمروش: أي حل سياسي لن يكون طرفاً فيه مجرمو حرب تسببوا بكل المجازر والدمار ولا يمكن أن نقبل أي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر / وسائل التواصل
25 ديسمبر 2020

أعلنت الحكومة الليبية استعدادها لصد أي عدوان وقالت إنها لن تسمح بتكرار أحداث الرابع من أبريل/نيسان 2019، في إشارة إلى هجوم الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في ذلك التاريخ.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع بالحكومة الليبية صلاح الدين النمروش لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، رداً على خطاب حفتر الذي دعا فيه للحرب مع من وصفهم بـ"المعتدين".

وأضاف النمروش: "قواتنا احترمت -ولا تزال- اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي، لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه وعملية التحشيد مستمرة من طرفه".

وأشار الوزير إلى المصدر نفسه: "أصدرنا تعليماتنا لقواتنا بالاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى (فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة".

وأوضح أن "أي حل سياسي لن يكون طرفاً فيه مجرمو حرب كانوا سبباً في كل المجازر والدمار، ولا يمكن أن نقبل أي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في ترهونة والألغام جنوب طرابلس".

وأعرب النمروش عن استغرابه أن "يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم، الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع بمواني النفط مرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا".

ولفت إلى أنهم ماضون في "بناء دولتنا المدنية الديمقراطية، لا تمجيد فيها للأشخاص ولا عودة فيها إلى حكم الفرد والعائلة والقبيلة".

وأردف الوزير قائلاً: "ندعم العملية السياسية ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا".

والخميس دعا الانقلابي حفتر للحرب وطرد من وصفهم بـ"المعتدين" من ليبيا، بالتزامن مع دعوات من مسؤولي الحكومة الليبية الشرعية لتوحيد الصفوف وتغليب صوت العقل والتوافق، بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال البلاد عام 1951.

وطالب حفتر خلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال "الليبيين، مدنيين وعسكريين، بأن يرفعوا راية التحرير من جديد، وأن يتولى جنود الجيش وضباطه مهام تصويب البنادق وقذائف المدافع نحو العدو المعتدي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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