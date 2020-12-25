ثقافة
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معرض Contemporary Istanbul الافتراضي يُرحّب بالزوار
يُقام معرض Contemporary Istanbul سنوياً منذ عام 2005، وقد انتقل إلى الإنترنت في نسخته الـ15. لذا فهو يدعو جميع المهتمين بالفن، وهواة جمع الأعمال الفنية، والمتفرجين الفضوليين إلى تجربةٍ افتراضية مجانية.
معرض Contemporary Istanbul الافتراضي يُرحّب بالزوار
art fair frames / TRT World
25 ديسمبر 2020

يُعتبر Contemporary Istanbul معرض الفن السنوي الرائد في إسطنبول، ويُقام عادةً في سبتمبر/أيلول. ولكن بسبب تفشّي فيروس كورونا العام الجاري، تأجّلت إقامة النسخة الـ15 في البداية، قبل نقلها إلى الإنترنت للحفاظ على سلامة جميع المشاركين وتوفير إمكانية وصولٍ أفضل للجميع.

وستحمل النسخة الـ15 من Contemporary Istanbul هذا العام اسم "Virtual Contemporary Istanbul"، وانطلقت يوم 21 ديسمبر/كانون الأول وستستمر حتى السادس من يناير/كانون الثاني.

وسمحت إقامة المعرض على الإنترنت بأن يستمر لفترةٍ أطول من نهاية الأسبوع المعتادة كما كان يحدث في النسخ السابقة.

وستكون زيارة معرض Contemporary Istanbul الافتراضي مجانيةً للجميع عند التسجيل. كما سيتسنى للزوار، والعارضين، والفنانين التفاعل مع بعضهم البعض بشكلٍ فوري.

وكذلك سيستطيع هواة جمع الأعمال الفنية عرض الأعمال الفنية وتفاصيلها بضغطة زرٍ بسيطة. وستسمح المنصة أيضاً لعشاق الفن ومحبيه أن ينضموا إلى المعرض الفني من أي مكانٍ في العالم.

وهذه هي أول مرة يظهر فيها المعرض على الإنترنت، لكن القائمين عليه ينوون تحويلها إلى عادة.

وبالإضافة إلى المعارض المحلية والدولية التي تعرض مواهبها، سيكون هناك قسمٌ يُقام للمرة الثامنة ويُدعى Plugin Istanbul، وهو مختصٌ بالإعلام الجديد والفنون الرقمية. ويُقدّم معرض Plugin Istanbul هذا العام إسرا أوزكان، ويضم 17 فناناً في هذه النسخة.

كما أنه من المخطط إقامة المعرض على أرض الواقع في الربيع المقبل، مع نظرةٍ عامة لكبار الشخصيات في 27 و28 أبريل/نيسان 2021، وعروض للجمهور بين 29 أبريل/نيسان والثاني من مايو/أيار 2021.

وخلال المؤتمر الصحفي على الإنترنت في 17 ديسمبر/كانون الأول قال الرئيس التنفيذي للمعرض علي غوريلي، الذي أُصيب بكوفيد-19 وتعافى منه: "كما نعلم جميعاً، يمر العالم بفترةٍ غير مسبوقة من قبل. ومع قرارات وزارة الداخلية الجديدة والقيود المفروضة في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب الأخبار السعيدة عن لقاحات فيروس كورونا وبدء التطعيمات حول العالم، قرّرنا أنّ الأيام الملونة والحيوية والمليئة بالأمل في الربيع ستكون أفضل لإقامة المعرض حتى يتسنى للجميع التقاط الأنفاس. أجبرتنا الأوقات التي نعيشها نحن والعالم أجمع على الانتقال الرقمي بسرعةٍ كبيرة، وتسريع تلك العمليات [على الإنترنت] ومع موقع virtual.contemporaryistanbul.com أنشأنا معرضاً افتراضياً يُعتبر الأول من نوعه في الدوائر الفنية العالمية. ونعتقد أنّنا سنشهد معرضنا الافتراضي وهو يعكس كل الحماس والتراكم والنشاط الذي يتمتّع به معرضنا في العادة".

بينما قال رئيس قسم الاتصالات في Akbank Corporate مراد غولو: "لقد دعمنا معرض Contemporary Istanbul، الذي أفاد الفن المعاصر في بلدنا بشكلٍ كبير طيلة 15 عاماً، بالظهور من خلال معرض أعمال أكبانك سانات في كل نسخة. وبسبب الجائحة، كان هذا عاماً صعباً على المؤسسات الفنية والفنانين، لكن ذلك لم يُوقفنا، نحن نتقدم بخطوات ثابتة لإقامة معرض أكبانك سانات، ومهرجان أكبانك لموسيقي الجاز، ومعرض Contemporary Istanbul الفني. وبصفتنا أكبانك سانات، سوف نظهر في هذا المعرض المهم بمعرض مختلط يُسمى (كرنفال أيام الكورونا). وأنصح بشدة برؤيته، إذ يضم أعمال حياة توبدمير، وهاندا فرسات، وأونور مانسيز، وسيكين بيريم، وسيدي مراد كوج، وسيرما دورك، وصدقي كوزيمين، ودينيز أكتاس، وسنان لوجي، وسعاد أكدمير".

بينما أوضح أمين المعرض حسن بولنت كهرمان سبب وصف اختياراته لأكبانك على أنّها كرنفال: "الكرنفال هو قضية مدنية يكون تصميمها عفوياً وصادقاً. فهو أصلي وتجب مشاركته لأنّه لا يُمثّل تجربةً فردية". ووفقاً لكهرمان، فإنّ هذا الجزء من Contemporary Istanbul سيضم أكثر من 25 عملاً فنياً من 12 فناناً.

في حين شكر غولو فريق Contemporary Istanbul، واختتم حديثه قائلاً: "نحن نؤمن بأنّ Contemporary Istanbul سيُقدم تجربة لا تُقارن لعشاق الفن، مع بنيته التحتية التقنية وتصميمه المبتكر".

مصدر:TRT عربي
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