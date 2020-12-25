رحبت وزارة الخارجية التركية بتوصُّل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بينهما لمرحلة ما بعد "بريكست".

وأعربت الخارجية التركية في بيان الجمعة عن اعتقادها أن الاتفاق يقدم فرصاً جديدة لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة مع بريطانيا في كل المجالات، وهي تعتبر إحدى الدول المرشحة للانضمام إلى النادي الأوروبي ومنضوية في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد، وكذلك فرصاً جديدة للعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان: "نرحب بالاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المفاوضات حول مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد".

وأشار البيان إلى أن التحضيرات بخصوص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وبريطانيا وصلت إلى المراحل النهائية.

والخميس توصَّل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد "بريكست"، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.

وبموجب الاتفاق سيزداد حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية، كما يضمن الاتفاق للطرفين استمرار حركة التجارة والبضائع من دون تعريفات أو حصص.

وتعهَّد كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه مساء الخميس بأن تقف بروكسل إلى جانب الصيادين الأوروبيين بعد مغادرة بريطانيا التكتل.