سياسة
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محافظ البنك المركزي التركي يكشف أن اقتصاد البلاد يواصل انتعاشه
قال محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال إن اقتصاد البلاد يواصل انتعاشه في الربع الأخير من 2020، على غرار الربع الثالث. وأكد أغبال تصميم البنك المركزي على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات بهدف خفض التضخم.
محافظ البنك المركزي التركي يكشف أن اقتصاد البلاد يواصل انتعاشه
محافظ البنك المركزي التركي يكشف أن اقتصاد البلاد يواصل انتعاشه / AA
25 ديسمبر 2020

قال محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال إن اقتصاد البلاد يواصل انتعاشه في الربع الأخير من 2020 على غرار الربع الثالث.

جاء ذلك الجمعة في كلمة أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشأن السياسة النقدية.

وأكد أغبال تصميم البنك المركزي على الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات بهدف خفض التضخم.

وقال أغبال إن المخاطر المتصاعدة المتعلقة بالتضخم تتطلب سياسة نقدية متشددة وحازمة.

ولفت إلى أن مؤشرات الربع الأخير تشير إلى مسار قوي في النشاط الاقتصادي.

وأضاف: "اقتصادنا يواصل في الربع الأخير من 2020 الزخم القوي الذي شهده الربع الثالث على صعيد الإنتاج والاستهلاك والاستثمار".

وتابع: "العلاقة الإيجابية بين استقرار الأسعار والنمو السريع تعود إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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