وثقت مشاهد ملتقَطة من الجو ترْك خفر السواحل اليوناني مجموعة من المهاجرين في عرض البحر في مواجهة خطر الموت، حسب وكالة الأناضول.

ورصدت طائرة مُسيَّرة تابعة للبحرية التركية في عمليات مراقبة واستطلاع في بحر إيجه الخميس، المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها مهاجرون على يد خفر السواحل اليوناني.

وأظهرت المشاهد نقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين عبر سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني من طراز LS-70، وإرغامهم على ركوب قارب مطاطي شمال جزيرة ميديللي (لسبوس).

كما وثقت المشاهد سحب الجنود اليونانيين قارب المهاجرين عبر قارب آخر نحو المياه الإقليمية التركية.

ورصدت العدسة مغادرة فرق خفر السواحل اليوناني المنطقة وتركها المهاجرين وحدهم يواجهون خطر الغرق في مياه إيجه قبل أن تسارع عناصر من البحرية التركية لإنقاذ المهاجرين.