سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | اليونان تترك مهاجرين للغرق وخفر السواحل التركي ينقذهم
أظهرت مشاهد لكاميرا طائرة مُسيَّرة دَفْع خفر السواحل اليوناني قارب طالبي لجوء نحو المياه الإقليمية التركية، وترْكهم لمواجهة الموت في مياه بحر إيجه الباردة، قبل أن يهرع خفر السواحل التركي لإنقاذهم.
شاهد | اليونان تترك مهاجرين للغرق وخفر السواحل التركي ينقذهم
سارعت عناصر من البحرية التركية لإنقاذ المهاجرين الذين تركهم الجانب اليوناني في عرض البحر / AA
25 ديسمبر 2020

وثقت مشاهد ملتقَطة من الجو ترْك خفر السواحل اليوناني مجموعة من المهاجرين في عرض البحر في مواجهة خطر الموت، حسب وكالة الأناضول.

ورصدت طائرة مُسيَّرة تابعة للبحرية التركية في عمليات مراقبة واستطلاع في بحر إيجه الخميس، المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها مهاجرون على يد خفر السواحل اليوناني.

وأظهرت المشاهد نقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين عبر سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني من طراز LS-70، وإرغامهم على ركوب قارب مطاطي شمال جزيرة ميديللي (لسبوس).

كما وثقت المشاهد سحب الجنود اليونانيين قارب المهاجرين عبر قارب آخر نحو المياه الإقليمية التركية.

ورصدت العدسة مغادرة فرق خفر السواحل اليوناني المنطقة وتركها المهاجرين وحدهم يواجهون خطر الغرق في مياه إيجه قبل أن تسارع عناصر من البحرية التركية لإنقاذ المهاجرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us