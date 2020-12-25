كشفت سلطات إقليم "بني شنقول-غوموز" الخميس عن هوية المسؤولين الإثيوبيين الحكوميين المتهمين في مجزرة منطقة ميتيكل بينهم وزير.

جاء ذلك حسب بيان لحكومة الإقليم الواقع غربي البلاد، نقله موقع مجلة "أديس ستاندر" المحلية.

وقالت الحكومة الإقليمية إن المسؤولين الخمسة مشتبه في ضلوعهم بالمجزرة وإهمالهم مسؤولياتهم.

وأضافت أن المتهمين هم توماس كوي وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية وأدجو أماسيا النائب السابق لرئيس الإقليم وشيفيراوي تشيليبو المدير العام السابق لوكالة العلوم والتكنولوجيا في الإقليم.

وتابعت بأن القائمة تشمل أيضاً بادنج مارا رئيس مكتب حزب الازدهار بمنطقة ميتيكل وأريجا بالبد، قائد سابق للمنطقة.

والخميس وقفت السلطات الإثيوبية 5 مسؤولين حكوميين على الأقل للاشتباه بضلوعهم في مجزرة نفذتها مجموعة مسلحة على قرية في إقليم "بني شنقول-غوموز".

والأربعاء قتل عشرات المدنيين في هجوم شنته على جامعات مسلحة على قرية إقليم "بني شنقول-غوموز" وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد لها.

وكشفت تقارير صحفية عن مقتل أكثر من 100 شخص في الهجوم، فيما عبرت الحكومة المحلية عن أسفها إزاء المذبحة.