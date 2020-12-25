سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم وزير.. إثيوبيا تكشف أسماء 5 مسؤولين متهمين بمجزرة الأربعاء
أعلنت سلطات إقليم "بني شنقول-غوموز" الخميس توقيف 5 مسؤولين حكوميين متهمين بالضلوع في مجزرة منطقة ميتيكل، بينهم وزير.
بينهم وزير.. إثيوبيا تكشف أسماء 5 مسؤولين متهمين بمجزرة الأربعاء
وقفت السلطات الإثيوبية 5 مسؤولين حكوميين للاشتباه بضلوعهم في مجزرة نفذتها مجموعة مسلحة على إقليم "بني شنقول-غوموز" / Others
25 ديسمبر 2020

كشفت سلطات إقليم "بني شنقول-غوموز" الخميس عن هوية المسؤولين الإثيوبيين الحكوميين المتهمين في مجزرة منطقة ميتيكل بينهم وزير.

جاء ذلك حسب بيان لحكومة الإقليم الواقع غربي البلاد، نقله موقع مجلة "أديس ستاندر" المحلية.

وقالت الحكومة الإقليمية إن المسؤولين الخمسة مشتبه في ضلوعهم بالمجزرة وإهمالهم مسؤولياتهم.

وأضافت أن المتهمين هم توماس كوي وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية وأدجو أماسيا النائب السابق لرئيس الإقليم وشيفيراوي تشيليبو المدير العام السابق لوكالة العلوم والتكنولوجيا في الإقليم.

وتابعت بأن القائمة تشمل أيضاً بادنج مارا رئيس مكتب حزب الازدهار بمنطقة ميتيكل وأريجا بالبد، قائد سابق للمنطقة.

والخميس وقفت السلطات الإثيوبية 5 مسؤولين حكوميين على الأقل للاشتباه بضلوعهم في مجزرة نفذتها مجموعة مسلحة على قرية في إقليم "بني شنقول-غوموز".

والأربعاء قتل عشرات المدنيين في هجوم شنته على جامعات مسلحة على قرية إقليم "بني شنقول-غوموز" وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد لها.

وكشفت تقارير صحفية عن مقتل أكثر من 100 شخص في الهجوم، فيما عبرت الحكومة المحلية عن أسفها إزاء المذبحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us