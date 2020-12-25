أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، مشيراً إلى أن هذا هو سبب الخلاف معها الذي يستند إلى مفهوم العدالة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس التركي إن العلاقات على مستوى المخابرات لم تتوقف، "لكن توجد مشكلات مع القادة السياسيين، ولا يمكننا أن نقبل على الإطلاق بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين".

وتابع: "هذه نقطة خلافنا مع إسرائيل، التي تستند إلى مفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول".

وفي سياق آخر قال الرئيس التركي إن اقتصاد بلاده حقّق نمواً بنسبة 6.7 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن تركيا أصبحت أسرع دولةفي العالممن حيث النموّ خلال تلك الفترة.

وأضاف أردوغان: "تركيا ستخرج من جائحة كورونا أكثر قوة، سواء في مجال الصادرات والإنتاج، والسياحة أو في مجال الصناعات الدفاعية وغيرها".

وحول لقاحات كورونا قال أردوغان:"سنفعّل عملية التطعيم ضد كورونا عبر اللقاحات التي ستأتي من الصين أولاً، بجانب تلك التي سنستوردها من ألمانيا".