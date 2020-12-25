سياسة
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10 سنوات على تحليقها.. "العنقاء" التركية من الأجواء المحلية إلى العالمية
حققت العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة، كما عُرضت الطائرة في العديد من المعارض الدولية.
10 سنوات على تحليقها.. "العنقاء" التركية من الأجواء المحلية إلى العالمية
سلمت شركة توساش 25 طائرة مسيرة من طراز عنقاء إلى القوات التركية / AA
25 ديسمبر 2020

في الذكرى العاشرة لتحليقها لأول مرة، انتقلت الطائرة التركية المُسيرة المعروفة باسم "العنقاء" من الأجواء المحلية إلى العالمية، بعد أن أصبحت واحدة من أكثر المسيرات تطوراً.

حققت العنقاء نجاحات باهرة خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وأصبحت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وعُرضت طائرات "العنقاء" التي طورتها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، في العديد من المعارض الدولية .

بعد أن نفذت أول تحليق لها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2010، جرى تحسينها باستمرار بهدف أن تصبح إحدى أفضل الطائرات المسيرة في العالم ضمن فئتها، وفق وكالة الأناضول.

وكانت إحدى أهم مراحل عملية تطوير الطائرة المسيرة، اكتسابها قدرة التحكم من القمر الصناعي.

وحققت شركة توساش نجاحها في التصدير الأول لها من خلال بيع منصة عنقاء - إس إلى تونس في الذكرى العاشرة لأول تحليق للطائرة، وتواصل الشركة جهودها لبيع المسيرة عنقاء إلى دول أخرى.

وحتى اليوم سلمت شركة توساش 25 طائرة مسيرة من طراز عنقاء إلى القوات التركية.

يمكن استخدام الطائرة العنقاء في جميع مهام الاستطلاع الجوي والكشف/تحديد الأهداف والاستخبارات بحمولاتها عالية التقنية.

كما أثبتت الطائرة المسيرة العنقاء نفسها عبر محركها محلي الصنع في ظروف القتال الصعبة، ودعمت أيضاً جهود البحث والإنقاذ في الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والزلازل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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