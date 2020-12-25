سياسة
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اعتداء بالحجارة على مسجد في ديجون الفرنسية
تعرض مسجد في مدينة ديجون شرقي فرنسا، ليلة الخميس، إلى اعتداء بالحجارة أدى إلى تهشم نوافذه، وقالت مصادر إن المصلين تفاجؤوا عند قدومهم لصلاة الفجر بتهشم زجاج النوافذ الخلفية للمسجد، وأظهرت التسجيلات قيام شخص ملثم بإلقاء حجارة على النوافذ.
اعتداء بالحجارة على مسجد في ديجون الفرنسية
أظهرت التسجيلات قيام شخص ملثم بالتجول في محيط المسجد ومن ثم إلقاءه حجارة على النوافذ / AP
25 ديسمبر 2020

تعرض مسجد في مدينة ديجون شرقي فرنسا إلى اعتداء بالحجارة أدى إلى تهشم نوافذه.

ووقع الاعتداء ليلة الأربعاء/الخميس، وطال مسجد النور الواقع في حي غريسلز بمدينة ديجون.

ولفتت مصادر إلى أن المصلين القادمين لأداء صلاة الفجر لاحظوا تهشم زجاج النوافذ الخلفية للمسجد. وأشارت إلى أن الشرطة فحصت كاميرات المراقبة عقب إبلاغها بالاعتداء.

وأظهرت التسجيلات قيام شخص ملثم بالتجول في محيط المسجد ومن ثم إلقاءه حجارة على النوافذ.

بدورها نددت سلطات مُقاطعة "بورغونيا" التي تتبع لها مدينة ديجون، في بيان، بالاعتداء على المسجد. وأكدت أن قوات الأمن بدأت العمل من أجل إلقاء القبض على الفاعل أو الفاعلين.

وازدادت مظاهر العنصرية ضد المسلمين في فرنسا في الآونة الأخيرة، إذ أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول الجاري عن قلقها حيال الحريات الدينية في فرنسا، على خلفية موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من المسلمين في البلاد.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي (IFOP)، أنه خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرض 40% من المسلمين و17% من غير المسلمين في فرنسا إلى ممارسات عنصرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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