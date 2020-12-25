تعرض مسجد في مدينة ديجون شرقي فرنسا إلى اعتداء بالحجارة أدى إلى تهشم نوافذه.

ووقع الاعتداء ليلة الأربعاء/الخميس، وطال مسجد النور الواقع في حي غريسلز بمدينة ديجون.

ولفتت مصادر إلى أن المصلين القادمين لأداء صلاة الفجر لاحظوا تهشم زجاج النوافذ الخلفية للمسجد. وأشارت إلى أن الشرطة فحصت كاميرات المراقبة عقب إبلاغها بالاعتداء.

وأظهرت التسجيلات قيام شخص ملثم بالتجول في محيط المسجد ومن ثم إلقاءه حجارة على النوافذ.

بدورها نددت سلطات مُقاطعة "بورغونيا" التي تتبع لها مدينة ديجون، في بيان، بالاعتداء على المسجد. وأكدت أن قوات الأمن بدأت العمل من أجل إلقاء القبض على الفاعل أو الفاعلين.

وازدادت مظاهر العنصرية ضد المسلمين في فرنسا في الآونة الأخيرة، إذ أعربت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول الجاري عن قلقها حيال الحريات الدينية في فرنسا، على خلفية موقف الرئيس إيمانويل ماكرون من المسلمين في البلاد.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الرأي العام الفرنسي (IFOP)، أنه خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرض 40% من المسلمين و17% من غير المسلمين في فرنسا إلى ممارسات عنصرية.