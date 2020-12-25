قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده نجحت برفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى مستوى تجاوز 70%.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بعثها أقار الجمعة، لفعالية "أسبوع الابتكار التركي" التي تنظمها جمعية المصدرين التركية.

ولفت إلى أن تركيا بينما كانت في الماضي تستورد حتى بندقية المشاة، باتت اليوم من الدول البارزة المنتجة والمصدرة للأسلحة.

وأوضح أن تركيا اليوم باتت في مستوى متقدم، حيث تصمم وتنتج وتصدر مختلف منظومات الأسلحة لاسيما بنادق المشاة والسفن الحربية والفرقاطات والمسيرات المسلحة وغير المسلحة والمدافع والقاذفات الصاروخية، ومروحيات "أتاك"، والذخائر الذكية.

وبين أقار أن الدول والمؤسسات والجيوش التي تواكب التطور وتستخدم التكنولوجيا بشكل فاعل، تحظى بالتفوق بينما الدول التي تتخلف عن اللحاق بركب التقدم التكنولوجي فلا يمكنها التخلص من كونها سوقاً لمنتجات الآخرين.

وتابع في السياق ذاته: "أدركنا أنه لا يمكننا السير بخطوات ثابتة نحو المستقبل، دون أن نجعل أنظمتنا أكثر كفاءة ودون امتلاكنا تكنولوجيا فائقة".

وأكد أن بلاده وبدعم وتشجيع من الرئيس رجب طيب أردوغان حققت تقدماً كبيراً في المجالات كافة وعلى رأسها الصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أن أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والصواريخ والقذائف وغيرها من الذخائر تعزز الجيش في العمليات التي ينفذها داخل البلاد وخارجها.

وأوضح أن الأعمال المتعلقة بتصنيع الطائرة القتالية الوطنية ونظام الدفاع الجوي "سيبار" وسفينة "الأناضول" الهجومية البرمائية مستمرة بشكل مكثف.

ولفت وزير الدفاع إلى أن الجيش التركي يحقق النجاحات بفضل اعتماده على منتجات الصناعات الدفاعية المحلية المتطورة.

وقال إن الجيش حقق نجاحات مهمة جذبت انتباه الرأي العام العالمي، في العمليات العسكرية التي نفذها شمالي سوريا والعراق، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب العسكري مع ليبيا وأذربيجان.

وأوضح أن تركيا تقدم لقوات الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، التدريب، والاستشارات، والدعم في المجال العسكري والصحي والإنساني وتفكيك المتفجرات.

وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذاً لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأكد أقار أن دعم بلاده لأذربيجان في تحرير إقليم "قره باغ" قدم لها إسهامات مهمة في تحقيق انتصار مجيد.