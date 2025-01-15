تركيا
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الاستخبارات التركية تحيّد من يسمّون مسؤولين في PKK الإرهابي شمالي العراق
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد مَن يسمَّون مسؤولين بتنظيم PKK الإرهابي في عملية نوعية بمنطقة السليمانية شمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد من يسمّون مسؤولين في PKK الإرهابي شمالي العراق
الاستخبارات التركية تنفذ عملية نوعية ضد عناصر PKK الإرهابي في شمالي العراق / AA
15 يناير 2025

وأفادت مصادر أمنية اليوم الأربعاء، بأن الاستخبارات التركية حيّدت إسلام دوتكانلو المعروف حركياً بـ"أميد سيرهد" أحد مؤسسي YPK الفرع الإيراني لتنظيم PKK الإرهابي ومَن يُسمّى مسؤولاً عن أكاديمية تدريب القادة العسكريين (سيمكو سريهيدان)، والشخص المكلّف بحمايته الشخصية أكام شاهي المعروف حركياً بـ"شيفان جيا" في عملية بمنطقة السليمانية شمالي العراق.

وذكرت أن عملية التحييد جرت بفضل جهود استخباراتية قوية في العراق بعد تحديد مكان وجود الإرهابيين المذكورين، إذ جرى التحرك فوراً للقضاء عليهم.

وتورط المدعو "إسلام دوكتانلو" في عديد من العمليات المسلحة ضد القوات التركية في ديار بكر وبتليس قبل أن ينتقل إلى العراق ليواصل أنشطته الإرهابية من هناك.

أما "آكام شاهي"، فقد كان مكلفاً بحماية دوكتانلو، وشارك في أنشطة إرهابية في إيران وهاكاري قبل أن يُنقل إلى العراق.

وتُعد هذه العملية جزءاً من جهود تركيا المستمرة في مكافحة الإرهاب وتحديداً ضد تنظيم PKK الإرهابي، حيث تعمل فرق الاستخبارات التركية على استهداف قادة التنظيم في المناطق الحدودية وداخل العراق وسوريا لضمان الأمن الوطني التركي.

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