سياسة
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التحالف باليمن: تضرر سفينة ارتطمت بلغم حوثي في البحر الأحمر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة، بعد ارتطامها بلغم زرعته جماعة الحوثي جنوبي البحر الأحمر، ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول إعلان التحالف.
التحالف باليمن: تضرر سفينة ارتطمت بلغم حوثي في البحر الأحمر
لم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول إعلان التحالف حتى الساعة 15:50 ت.غ / Reuters
25 ديسمبر 2020

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الجمعة، تعرُّض سفينة تجارية لأضرار طفيفة، إثر ارتطامها بلغم زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن مصادر في التحالف، أن "لغماً بحرياً زرعه الحوثيون جنوبي البحر الأحمر، ارتطم بسفينة شحن تجارية"، دون أن يوضح جنسيتها.

وأفادت المصادر بـ"وقوع أضرار طفيفة أصابت مقدمة السفينة، دون خسائر بشرية". واتهمت الحوثيين بـ"مواصلة زراعة الألغام جنوبي البحر الأحمر ومنطقة باب المندب".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحوثيين حول إعلان التحالف حتى الساعة 15:50 ت.غ.

والخميس، أعلن التحالف العربي تدمير 4 ألغام بحرية إيرانية الصنع زرعها الحوثيون، دون ذكر مكان العثور عليها.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن التحالف حدوث أضرار طفيفة بسفينة تجارية جراء إحباط "عمل إرهابي" بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد يومين فقط من استهداف جماعة الحوثي بصاروخ محطةً نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في مدينة جدة السعودية.

ويطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ويدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/آذار 2015، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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