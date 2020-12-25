أصيب 3 أشخاص بجروح، الجمعة، إثر انفجار بسيارة ترفيهية متوقفة، وسط مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، ما أسفر أيضاً عن أضرار في المباني المحيطة.

وشوهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد في وقت مبكر الجمعة، من المنطقة، التي تعج بالحانات والمطاعم ومتاجر تجزئة أخرى وتشتهر بأنها قلب المشهد السياحي في ناشفيل.

وذكرت ​​​​​​​شبكة "CNN" أن "السلطات المختصة نقلت 3 مصابين من مكان الانفجار إلى المستشفى لتلقي العلاج (دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم)".

فيما قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل دون آرون، في تصريح صحفي، إن "المسؤولين يعتقدون أن الانفجار كان متعمداً.

وأضاف آرون أن "ضابطاً استجاب لنداء لسيارة مشبوهة في الموقع حوالي الساعة 6 صباحاً، وكانت وحدة كشف العبوات الخطرة في طريقها إلى مكان الانفجار عند وقوعه".

من جهتها، أفادت إدارة شرطة مترو ناشفيل، عبر تويتر، أن "التحقيقات جارية من قبل وزارة الداخلية، والشركاء الفيدراليين للكشف عن ملابسات الحادث".