أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن بلاده وقّعت اتفاقاً مع شركة "بيونتك" لشراء لقاحات "فايزر" المضادة لكورونا فجر الجمعة الساعة 04:30.

وأكد قوجه أن تركيا ستتسلم 4.5 مليون جرعة من اللقاح حتى نهاية مارس/آذار وأن الاتفاق ينص على توفير قرابة 30 مليون جرعة.

وأوضح أنه من المنتظر أن تصل 550 ألف جرعة لقاح "بيونتك" إلى تركيا حتى نهاية العام أو مطلع يناير/ كانون الثاني.

وفي سياق آخر أعلن الوزير في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بلاده ستشترط على المسافرين القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، صادر في آخر 72 ساعة.

وأضاف قوجه أن البدء بهذا الإجراء سيكون اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للوافدين عبر الخطوط الجوية، ومن 30 ديسمبر/كانون الأول للقادمين عبر البوابات البرية والموانئ البحرية.

وأفاد أن فيروس كورونا يواصل تشكيل تهديد على العالم بأسره، لافتاً إلى أن بلاده تتابع عن كثب آخر التطورات العلمية الرامية للحد من تفشي الجائحة، وتتخذ تدابيرها الوقائية في ضوء ذلك.

وأشار إلى أن ازدياد أعداد المصابين وسرعة تفشي وباء كورونا حول العالم، أدى إلى اتخاذ جملة تدابير جديدة على المسافرين القادمين من الخارج.

وبيّن أن المسافرين الراغبين بالقدوم إلى تركيا عبر الجو لن يتمكنوا من ركوب الطائرة في حال عدم إبرازهم فحصاً سلبياً لكورونا. وأردف: "كل مسافر لا يبرز اختباراً سلبياً لكورونا عند الأبواب الحدودية سيتم إخضاعه للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيم فيه".

ولفت إلى ارتفاع كبير في عدد المصابين في بريطانيا مؤخراً عقب ظهور سلالة جديدة من الفيروس، ورصد إصابات مشابهة في الدنمارك وجنوب إفريقيا.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية للحد من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى تركيا.

وأوضح الوزير أنه يتعين على القادمين الذين كانوا موجودين في بريطانيا أو الدنمارك أو جنوب إفريقيا في آخر 10 أيام، إبراز نتيجة اختبار سلبي لكورونا صادر في آخر 72 ساعة، إضافة إلى الخضوع للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيمون فيه.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء اختبار ثاني لهؤلاء في اليوم السابع من الحجر، فإذا كانت النتيجة سلبية ينتهي الحجر، وإن كانت إيجابية سيجري البدء بعلاجهم.