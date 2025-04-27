وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي عبر منصة تليغرام: "العدوان الأمريكي استهدف منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث" في صنعاء.

ولاحقاً أفادت بأن هذا العدوان "استهداف 3 منازل"، ما أسفر عن "8 شهداء بينهم أطفال ونساء وعدد من الإصابات كحصيلة أولية".

والسبت أعلنت جماعة الحوثي إصابة 8 مدنيين بينهم طفلان، في سلسلة غارات أمريكية على محافظات عدة بالبلاد.

وقالت الجماعة الجمعة، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانٍ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الحوثيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردّاً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.