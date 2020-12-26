أهم الأحداث:

الرئيس التركي يؤكد أن بلاده لا تقبل على الإطلاق بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، ووقوع ثلاث إصابات في انفجار سيارة بولاية تينيسي الأمريكية.

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أردوغان: لا يمكننا أن نقبل على الإطلاق بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، مشيراً إلى أن هذا هو سبب الخلاف معها الذي يستند إلى مفهوم العدالة. [TRTعربي]

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة العلاقات مع إسرائيل، قال الرئيس التركي إن العلاقات على مستوى المخابرات لم تتوقف، "لكن توجد مشكلات مع القادة السياسيين، ولا يمكننا أن نقبل على الإطلاق بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين". [الأناضول]

ثلاث إصابات بانفجار سيارة في ولاية تينيسي الأمريكية

أصيب 3 أشخاص بجروح، الجمعة، إثر انفجار بسيارة ترفيهية متوقفة، وسط مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، ما أسفر أيضاً عن أضرار في المباني المحيطة. [TRTعربي]

وذكرت ​​​​​​​شبكة "CNN" أن "السلطات المختصة نقلت 3 مصابين من مكان الانفجار إلى المستشفى لتلقي العلاج (دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم)". فيما قال المتحدث باسم شركة مترو ناشفيل دون آرون، في تصريح صحفي: إن "المسؤولين يعتقدون أن الانفجار كان متعمداً". [TRTعربي]