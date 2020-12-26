شنّت طائرات عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر السبت، غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بعد نحو 5 ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن مقاتلات إسرائيلية قصفت موقعاً يقع بمدينة غزة، وهاجمت موقعين آخرين في مخيم البريج، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال شهود عيان إن الموقع الذي تعرض للقصف، بمدينة غزة، في حي التفاح شرقي المدينة.

وأضاف الشهود في حديث لوكالة الأناضول أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة، وبمشفى "محمد الدرة" الحكومي الخاص بالأطفال، وبمركز "تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

ولم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الغارات.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، بينها "موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر أنه شنّ هذه الغارات رداً على إطلاق صواريخ من القطاع.

ومساء الجمعة أعلن الجيش اعتراضه صاروخين "أُطلقا من قطاع غزة" باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وفي قطاع غزة لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.