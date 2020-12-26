يقف الجيش التركي سداً منيعاً في وجه إرهابيي تنظيم "PKK"، على الحدود مع العراق، وسط الثلوج وعوامل الطقس الصعبة، في منطقة "تشوكورجا" بولاية هكّاري، جنوب شرقي البلاد.

ويتمركز جنود الجيش التركي في قاعدة "تيبيشين"، الواقعة على ارتفاع أكثر من ألفين و100 متر، حيث تصل سماكة الثلوج فيها إلى مترين.

ويواصل الجيش التركي كفاحه ضد الإرهاب في المنطقة بعزيمة كبيرة، باستخدام أحدث الأسلحة والأنظمة الدفاعية، حيث تمكن مؤخراً من إحباط محاولة تسلل 5 إرهابيين، إذ حيّد 4 منهم، وألقى القبض على الأخير حياً.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال الملازم أوميت سامي دورال إن الجيش التركي وجه ضربة قاصمة إلى التنظيم الإرهابي بالمنطقة، منذ تأسيس القاعدة عام 2017 .

وأضاف أنه تم إحباط الكثير من محاولات التسلل في المنطقة منذ افتتاح القاعدة.

وأعرب دورال عن استعداده للتضحية بنفسه في سبيل الدفاع عن الوطن والشعب التركي.