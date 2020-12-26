سياسة
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بالصور | وسط الثلوج.. الجيش التركي يقف سداً منيعاً بوجه الإرهابيين
يتمركز جنود الجيش التركي في قاعدة "تيبيشين"، الواقعة على ارتفاع أكثر من ألفين و100 متر، في منطقة "تشوكورجا" بولاية هكّاري، جنوب شرقي البلاد، لردع تنظيم "PKK" الإرهابي. وتتسم المنطقة بعوامل الطقس الصعبة، إذ يصل ارتفاع الثلوج فيها إلى مترين.
بالصور | وسط الثلوج.. الجيش التركي يقف سداً منيعاً بوجه الإرهابيين
الجيش التركي يتمركز في قاعدة "تيبيشين" الواقعة على ارتفاع أكثر من ألفين و100 متر / Others
26 ديسمبر 2020

يقف الجيش التركي سداً منيعاً في وجه إرهابيي تنظيم "PKK"، على الحدود مع العراق، وسط الثلوج وعوامل الطقس الصعبة، في منطقة "تشوكورجا" بولاية هكّاري، جنوب شرقي البلاد.

ويتمركز جنود الجيش التركي في قاعدة "تيبيشين"، الواقعة على ارتفاع أكثر من ألفين و100 متر، حيث تصل سماكة الثلوج فيها إلى مترين.

ويواصل الجيش التركي كفاحه ضد الإرهاب في المنطقة بعزيمة كبيرة، باستخدام أحدث الأسلحة والأنظمة الدفاعية، حيث تمكن مؤخراً من إحباط محاولة تسلل 5 إرهابيين، إذ حيّد 4 منهم، وألقى القبض على الأخير حياً.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال الملازم أوميت سامي دورال إن الجيش التركي وجه ضربة قاصمة إلى التنظيم الإرهابي بالمنطقة، منذ تأسيس القاعدة عام 2017 .

وأضاف أنه تم إحباط الكثير من محاولات التسلل في المنطقة منذ افتتاح القاعدة.

وأعرب دورال عن استعداده للتضحية بنفسه في سبيل الدفاع عن الوطن والشعب التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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