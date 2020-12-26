سياسة
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القصف الإسرائيلي يلحق أضراراً بمستشفى للأطفال في غزة
ألحق القصف الذي شنّته طائرات إسرائيلية فجراً على قطاع غزة أضراراً جسيمة بمحتويات مستشفى الدرة للأطفال، في حيّ التفاح، شرقي مدينة غزة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
القصف الإسرائيلي يلحق أضراراً بمستشفى للأطفال في غزة
استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الدرة - صورة أرشيفية / وسائل التواصل
26 ديسمبر 2020

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، إن القصف الذي شنّته طائرات إسرائيلية فجراً ألحق أضراراً جسيمة بمحتويات مستشفى حكومي للأطفال.

واستنكرت الوزارة استهداف "قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الدرة، بحيّ التفاح، شرقي مدينة غزة"، حسب وكالة الأناضول.

وأضافت: "عشرات الأطفال المرضى وأمهاتهم داخل المستشفى إلى جانب الطواقم الصحية، أصيبوا بالهلع جرّاء القصف".

وتسبب القصف، وفق الوزارة، بـ"إرباك العمل، وإعاقة تقديم الخدمات الصحية، وتحطيم النوافذ، فيما تناثر الزجاج داخل غرف المرضى والأقسام الحساسّة".

وحذّرت الوزارة من "انعكاسات نفسية خطيرة على الأطفال المرضى، الذين كانوا داخل المستشفى".

وفي ساعة مبكرة من فجر السبت، شنّت طائرات عسكرية إسرائيلية عدداً من الغارات على مواقع فلسطينية بغزة.

وأفاد شهود عيان أن الهجوم أسفر عن إلحاق الأضرار بـ"منازل المواطنين المجاورة، ومستشفى محمد الدرة الحكومي الخاص بالأطفال، ومركز "تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية"، حسب وكالة الأناضول.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في تويتر، إنه قصف مواقع تتبع لحركة حماس، رداً على إطلاق صاروخين من قطاع غزة، بينها "موقع لتصنيع الصواريخ، ونفق، وموقع عسكري"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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