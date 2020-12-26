التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت نظيره الليبي صلاح الدين النمروش في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد مراسل الأناضول أن وفداً عسكرياً تركياً رفيع المستوى وصل السبت إلى ليبيا، يرأسه وزير الدفاع خلوصي أقار.

وأشار إلى أن مسؤولين ليبيين، والسفير التركي لدى طرابلس سرحات أكسن، ومسؤولين في قيادة مجموعة المهام الليبية، استقبلوا وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له في مطار معيتيقة الدولي.

وأضاف أن أقار والوفد المرافق له انتقلوا إلى مبنى وزارة الدفاع الليبية، حيث تم استقبالهم بمراسم عسكرية، عزف فيها النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب المراسم عقد أقار والنمروش لقاءً ثنائياً، ومن ثم عقدا اجتماعاً على مستوى الوفود.

وهنأ أقار في بداية الاجتماع بيوم استقلال ليبيا الذي يوافق 24 ديسمبر/كانون الأول، ونقل تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي إلى أشقائهم الليبيين.

وأعرب أقار عن تمنياته بأن تحتفل ليبيا بعيد الاستقلال كل عام في ظل أجواء الأمن والاستقرار.

وأردف: "سنشعر بالراحة والاستقرار في تركيا بقدر شعوركم هنا بالراحة والقوة والسلام".

وشارك في الاجتماع رئيس الأركان التركي يشار غولر، ونظيره الليبي محمد الحداد، وقادة الجيش من كلا البلدين.

والخميس دعا الانقلابي حفتر إلى الحرب وطرد من وصفهم بـ"المعتدين" من ليبيا، بالتزامن مع دعوات من مسؤولي الحكومة الليبية الشرعية لتوحيد الصفوف وتغليب صوت العقل والتوافق، بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال البلاد عام 1951.

وطالب حفتر خلال خطاب بمناسبة ذكرى الاستقلال "الليبيين، مدنيين وعسكريين، بأن يرفعوا راية التحرير من جديد، وأن يتولى جنود وضباط الجيش مهام تصويب البنادق وقذائف ونيران المدافع نحو العدو المعتدي".