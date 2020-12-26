نفى فصيل "عصائب أهل الحق" في العراق، السبت، علاقته بمسلحين يهددون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"العقاب"، في حال التعرض لزعيم الفصيل قيس الخزعلي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نعيم العبودي، المتحدث السياسي باسم الفصيل المسلح المنضوي ضمن "الحشد الشعبي" الموالي لإيران.

والجمعة انتشر مقطع مصور بمنصات التواصل الاجتماعي، لمجموعة مسلحة تدعي انتمائها للفصيل، حيث هددت الكاظمي بـ"العقاب" في حال التعرض للخزعلي.

وقال العبودي: إن "عصائب أهل الحق من أولوياتها حفظ هيبة الدولة، وعملت طيلة السنوات الماضية على هذا الشيء".

وأردف: "ما حصل من توترات خلال الساعات الماضية جاء بسبب اعتقال أحد الأشخاص (من الفصيل)، حيث وردت معلومات لاحقاً تشير إلى تعرض المعتقل للتعذيب أثناء التحقيق".

وتابع: "موقفنا أن يكون التحقيق حيادياً، لكن إرغامه على اعترافات غير واقعية باستهداف السفارة الأمريكية، فإما أن يكون تصفيات سياسية أو ضغط من قبل واشنطن".

واستطرد: "كل ما خرج من مقاطع مصورة تنسب الى عصائب أهل الحق هي مفبركة، وليس لدينا أي علم بوجودها، وما طالبنا به هو أن يكون التحقيق مع المعتقل حيادياً".

والاثنين، أعلنت السلطات العراقية اعتقال متورطين في قصف السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد الأحد بـ8 صواريخ، لكنها لم تكشف عن الجهة التي ينتمي لها المعتقلون.

والجمعة أعلن الكاظمي استعداده لـ"المواجهة الحاسمة"، مع من وصفهم بـ"الخارجين على القانون"، في تغريدة عبر "تويتر".

وجاءت تغريدة الكاظمي بعد تقارير إعلامية محلية أشارت إلى انتشار مئات المسلحين من فصيل "عصائب أهل الحق" في شرق ووسط بغداد.

و"عصائب أهل الحق" من الفصائل البارزة في الحشد الشعبي، ويتزعمها قيس الخزعلي الذي يرتبط بصلات وثيقة مع إيران.