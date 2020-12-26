سياسة
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تركيا تدعو اليونان للتصرف بمسؤولية في المنطقة
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان السبت، اليونان بمواصلة اتخاذ الخطوات الاستفزازية وتصعيد التوتر، بإعلانها إشعار نوتام. ودعاها إلى التصرف بمسؤولية أكبر من أجل إحلال السلام في المنطقة.
تركيا تدعو اليونان للتصرف بمسؤولية في المنطقة
قال  أقصوي إن موقف بلاده لم يتغير إزاء اللقاءات الاستكشافية المشتركة مع اليونان، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة  / AA
26 ديسمبر 2020

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي اليونان إلى التصرف بمسؤولية أكبر من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان نشره السبت رداً على سؤال حول إعلان اليونان إشعار "نوتام" للطيارين في مناطق من بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وقال أقصوي إن موقف بلاده لم يتغير إزاء اللقاءات الاستكشافية المشتركة مع اليونان، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة دون شروط مسبقة.

واتهم متحدث الخارجية التركية أثينا بمواصلة اتخاذ الخطوات الاستفزازية وتصعيد التوتر.

وأضاف أن أحدث الأمثلة على ذلك، هو إعلان اليونان إشعار نوتام للطيارين بهدف إجراء مناورات في 15 موقعاً على طول بحر إيجة، بما فيها عدد من الجزر منزوعة السلاح، ومساحات واسعة من شرقي المتوسط.

وأردف أن الإشعار اليوناني يسري في الفترة الممتدة من 4 يناير/كانون الثاني حتى 26 فبراير/شباط.

وقال:"أدعو اليونان للتجاوب مع مساعينا الرامية لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة في إطار علاقات حسن الجوار، والحكمة، والتصرف بمسؤولية أكبر في هذا الشأن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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