سياسة
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أردوغان يشهد افتتاح أول منشأة لإنتاج الليثيوم في تركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال الافتتاح السبت، إن بلاده تخطط لإنتاج الليثيوم الذي سيستخدم في بطاريات السيارة المحلية (TOGG) في هذه المنشأة التي تحمل اسم "إيتي".
أردوغان يشهد افتتاح أول منشأة لإنتاج الليثيوم في تركيا
أكّد الرئيس التركي أن بلاده شهدت عاماً حافلاً بالأخبار السارة والبشريات وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة / AA
26 ديسمبر 2020

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في افتتاح أول منشأة لإنتاج كربونات الليثيوم محلياً في ولاية "إسكي شهير" وسط البلاد.

وقال أردوغان في كلمة عبر اتصال مرئي من إسطنبول، خلال الافتتاح السبت، إن بلاده تخطط لإنتاج الليثيوم الذي سيستخدم في بطاريات السيارة المحلية (TOGG) في هذه المنشأة التي تحمل اسم "إيتي".

من ناحية أخرى، أشار أردوغان إلى أن معدن البورون يعدّ من الموارد الباطنية الأكثر استراتيجية بالنسبة لتركيا، لذلك يجري الاهتمام به على نحو خاص.

وبيّن أن حجم منتجات البورون المكرر في تركيا ارتفع إلى مليون و600 ألف طن بحلول ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أن كان 436 ألف طن في عام 2002.

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده شهدت عاماً حافلاً بالأخبار السارة والبشريات، وخاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة.

وتابع: "أكسبنا تركيا واحدة من أهم أساطيل التنقيب والمسح السيزمي بالعالم، ثم بدأنا العمل حتى حصلنا على النتيجة بحمد الله".

ولفت إلى أن احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في بئر "طونا-1" بالبحر الأسود (405 مليارات متر مكعب)، شكّل نقطة تحول بالنسبة لتركيا.

وأوضح أن هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي أظهر الإمكانات الحقيقية التي تتمتع بها تركيا التي تحيط بها موارد الطاقة.

وزاد: "نهدف من خلال هذا الاكتشاف إلى خفض الاعتماد على الخارج بشكل كبير في الغاز الطبيعي، ونعتقد أننا سنشهد المزيد".

وشدّد على أن حكومته تسعى لضمان استفادة الاقتصاد التركي من جميع ثرواتها الطبيعية والباطنية وليس فقط موارد الهيدروكربون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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