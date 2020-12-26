سياسة
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الشرطة الأمريكية تبحث عن أدلة بشأن انفجار ناشفيل
تبحث الشرطة الأمريكية لتحديد أسباب وكيفية انفجار منزل متنقل في مدينة ناشفيل، الجمعة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة.
الشرطة الأمريكية تبحث عن أدلة بشأن انفجار ناشفيل
المحققون الأمريكيون يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار / AFP
26 ديسمبر 2020

يعكف أفراد الشرطة وعناصر اتحادية في مدينة ناشفيل الأمريكية على البحث عن أدلة اليوم السبت لتحديد كيف ولماذا تحطم منزل متنقل في تفجير فيما يبدو يوم عيد الميلاد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بعشرات المباني في قلب عاصمة موسيقى الريف في الولايات المتحدة.

وانفجر المنزل المتنقل، الذي كان متوقفاً في أحد الشوارع وسط أكبر مدن ولاية تينيسي، فجر الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة مع بلاغات عن إطلاق نار في المنطقة وملاحظتها للمنزل المتنقل وسماع رسالة آلية صادرة منه تحذر من وجود قنبلة.

وقالت الشرطة إنها لم تعرف على الفور وسيلة التفجير وما إذا كان ثمة أي شخص داخل المنزل المتنقل عندما انفجر، لكن المحققين يفحصون ما يعتقدون أنها أشلاء بشرية عثر عليها قرب مكان الانفجار.

ولم تقدم الشرطة أي دافع محتمل، ولم تعلن أيّة جهة مسؤوليتها على الرغم من أن مسؤولي شرطة ناشفيل وصفوا الانفجار بأنه "عمل متعمد" وتعهدوا بتحديد مصدره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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