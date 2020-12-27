سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 27 ديسمبر/كانون الأول 2020
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 27 ديسمبر/كانون الأول 2020
الجانبان التركي واللليبي أكدا الرؤية المتطابقة لطرابلس وأنقرة لحل الأزمة الليبية
27 ديسمبر 2020

أهم الأحداث:

ليبيا وتركيا تؤكدان استمرار التنسيق المشترك ضد عدوان حفتر، وأردوغان يقول إن بلاده مستعدة للحوار شرط احترام سيادتها وحقوقها.

الجديد على TRT عربي:

في مخالفة لتصريحاتها المعهودة.. لماذا تنظر إيران لتهديدات ترمب بحذر شديد؟

معرض Contemporary Istanbul الإفتراضي يرحب بالزوار

شاهد!

الإمارات ترسل مساعدات طبية منتهية الصلاحية إلى غزة المحاصرة لاحتواء كورونا

ليبيا وتركيا تؤكدان استمرار التنسيق المشترك ضد عدوان حفتر

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استمرار التنسيق المشترك ضد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. [TRTعربي]

وترأس أقار وفداً تركياً إلى ليبيا ضم رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، والسفير لدى طرابلس سرحت أكسن. [TRTعربي]

وشدد المشري وأقار على استمرار التنسيق المشترك "لصد أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل قوات المتمرد حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها". [الأناضول]

أردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتنا وحقوقنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، خلال مشاركته في تدشين نفق "غولباشي"، أن تركيا ليست لديها مشاكل عصية على الحل سواء مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي دولة، وأن بلاده مستعدة للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها. [TRTعربي]

ولفت إلى أن محاولات ثني تركيا عن طريقها باستخدام مجموعات هامشية أو المعارضة أو تفعيل آليات التوجيه الخارجية، لم تعد ممكنة، مؤكداً إحباطها الأزمات المصطنعة والعوائق ومحاولات الانقلاب كافة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us