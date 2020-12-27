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ليبيا وتركيا تؤكدان استمرار التنسيق المشترك ضد عدوان حفتر، وأردوغان يقول إن بلاده مستعدة للحوار شرط احترام سيادتها وحقوقها.

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ليبيا وتركيا تؤكدان استمرار التنسيق المشترك ضد عدوان حفتر

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استمرار التنسيق المشترك ضد مليشيا الانقلابي خليفة حفتر. [TRTعربي]

وترأس أقار وفداً تركياً إلى ليبيا ضم رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، والسفير لدى طرابلس سرحت أكسن. [TRTعربي]

وشدد المشري وأقار على استمرار التنسيق المشترك "لصد أي محاولة لتحرك مُعادٍ من قبل قوات المتمرد حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها". [الأناضول]

أردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتنا وحقوقنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، خلال مشاركته في تدشين نفق "غولباشي"، أن تركيا ليست لديها مشاكل عصية على الحل سواء مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي دولة، وأن بلاده مستعدة للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها. [TRTعربي]

ولفت إلى أن محاولات ثني تركيا عن طريقها باستخدام مجموعات هامشية أو المعارضة أو تفعيل آليات التوجيه الخارجية، لم تعد ممكنة، مؤكداً إحباطها الأزمات المصطنعة والعوائق ومحاولات الانقلاب كافة. [الأناضول]