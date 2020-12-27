تعتزم إسرائيل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، قبل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، السبت، أنّ المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية للسلطات الإسرائيلية (حكومي)، سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأشارت القناة إلى أنّ أول اجتماع للمجلس للموافقة على عدة خطط ربما سيعقد الخميس المقبل.

وبحسب القناة العبرية، فإن اجتماع مجلس التخطيط والبناء الإسرائيلي سيعقد ويصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل دخول بايدن البيت الأبيض في الـ20 من يناير/كانون الثاني المقبل.

واشارت القناة إلى أن هذه المخططات موجودة وبحاجة فقط إلى قرار نهائي بشأنها.

وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تضاعف خلال فترة السنوات الأربع الماضية، في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.