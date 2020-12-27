شدّدت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، على أهمية إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتاً لإجراء مراجعة بيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم، ويجب أن ننتظر توصياتها".

جاء ذلك في رد لمتحدثة الوزارة على تقرير لصحيفة صنداي تليغراف، أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتباراً من 4 يناير/كانون الثاني وفق خطط يضعها الوزراء.

وتأمل الحكومة البريطانية في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أوكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أوكسفورد في غضون أيام.