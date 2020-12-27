سياسة
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بريطانيا تتشكك في لقاح أوكسفورد وتشدد على أهمية مراجعته قبل طرحه
أكدت وزارة الصحة البريطانية ضرورة منح الوقت اللازم لوكالة الأدوية من أجل مراجعة بيانات لقاح أوكسفورد، آملةً في طرحه خلال الأسبوعين القادمين.
بريطانيا تتشكك في لقاح أوكسفورد وتشدد على أهمية مراجعته قبل طرحه
وزارة الصحة البريطانية: يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت للقيام بعملها المهم / AFP
27 ديسمبر 2020

شدّدت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، على أهمية إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتاً لإجراء مراجعة بيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم، ويجب أن ننتظر توصياتها".

جاء ذلك في رد لمتحدثة الوزارة على تقرير لصحيفة صنداي تليغراف، أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتباراً من 4 يناير/كانون الثاني وفق خطط يضعها الوزراء.

وتأمل الحكومة البريطانية في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أوكسفورد، الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو لقاح شركة فايزر، لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أوكسفورد في غضون أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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