سياسة
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استئناف محاكمة "البنت الخفية" للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
بدأت جلسات استئناف محاكمة "مدام مايا"، التي ادعت سابقاً أنها "ابنة غير شرعية" للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، وأدينت بتهم فساد مالي وحكم عليها بالسجن 12 عاماً.
استئناف محاكمة "البنت الخفية" للرئيس الجزائري السابق بوتفليقة
اكتسبت "مدام مايا" نفوذاً واسعاً في عهد بوتفليقة قبل أن تطيح بها تهم فساد واختلاس بالمليارات بدعوى أنها "ابنة غير شرعية" لبوتفليقة  / Getty Images
27 ديسمبر 2020

شهدت محكمة استئناف في الجزائر، السبت، بدء محاكمة "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي ادّعت أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي أدانتها محكمة ابتدائية قبل أكثر من شهرين بتهم فساد مالي وحكمت عليها بالسجن 12 عاماً.

وكانت محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، حكمت على زليخة - شفيقة نشناش، في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار (نحو 40 ألف يورو)، كما قضت بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وأدينت يومها هذه المرأة، التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق، بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج".

واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفُتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.

لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت الرئيس السابق في أبريل/نيسان 2019، أطاحت أيضاً الحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين كباراً.

وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو/تموز 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار في الدولة.

وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات.

وكانت محكمة البداية حكمت على ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات لكل منهما وبمصادرة ممتلكاتهما.

كما حُكم على وزيرين سابقين، هما محمد غازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.

وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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