سياسة
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بعد عام من الإطلاق.. السيارة الكهربائية التركية تواصل تقدّمها نحو الهدف
بعد مرور عام على انطلاق مشروع السيارة الكهربائية المحلية، مراحل التصنيع تقترب من بلوغ الهدف نحو السير بالطاقة الكهربائية تماماً في غضون عام.
بعد عام من الإطلاق.. السيارة الكهربائية التركية تواصل تقدّمها نحو الهدف
سرد الفيديو ما تم تحقيقه من تقدُّم في مشروع السيارة المحلية التي ستعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، في غضون عام / AA
27 ديسمبر 2020

نشرت مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية "TOGG"، الأحد، مقطع فيديو يُلخّص انجازاتها منذ انطلاق مشروعها.

وبمناسبة مرور سنة على إعلانها الانطلاق في مشروع السيارة الكهربائية المحلية، نشرت المجموعة، عبر حسابها في "تويتر"، فيديو يلخص الخطوات العملية التي أنجزتها حتى الآن.

وذكرت المجموعة في التغريدة "مرت سنة على التعريف بمشروع السيارة الكهربائية ذات حقوق الملكية الفكرية والصناعية التركية 100 بالمئة".

ويسرد الفيديو ما تم تحقيقه من تقدُّم في مشروع السيارة المحلية التي ستعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، في غضون عام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اختارت مجموعة "TOGG" شركة "فاراسيس" العالمية الرائدة، شريكاً لها في تطوير البطارية التي تُعدّ من المكونات الأساسية في مجموعة منتجات السيارات الكهربائية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 كشفت تركيا عن ميلاد أول سيارة وطنية مصنّعة بإمكانات محلية خالصة، ستدخل الخدمة وتسير في شوارع البلاد خلال 3 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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