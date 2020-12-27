أدانت الخارجية الفلسطينية، الأحد، اعتداء الجيش الإسرائيلي على مستشفى حكومي بالضفة الغربية، واصفةً الاعتداء بـ"الهمجي".

وفي وقت سابق الأحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي، حرم مجمع "رام الله" الطبي مطلقاً قنابل الغاز والأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة امرأة حامل ورجل إسعاف، إضافةً إلى إصابات باختناق جراء قنابل الغاز.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن الاعتداء "انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداء، قائلة إنه يستدعي "رداً دولياً يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا".

وأردفت: "الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، ويشجع دولة الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا".

وعقب الاعتداء، أعربت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي، واصفةً ذلك بـ"الاعتداء على حرمة المستشفى".

وذكرت أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية خلال يومين، دون توضيح سبب الاعتداء.